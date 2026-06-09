交通部长：全国1.1万公里公路实施维修 涉及多处热门旅游景区

会上，交通部部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫表示，今年全国范围内正在实施总长1.1万公里公共公路的维修和改造工程，其中包括通往拉赫曼高山温泉、肯德尔勒、巴彦阿吾勒、泽连德和阔勒赛湖等热门旅游目的地的道路项目。以阿拉木图—乌斯卡曼公路为例，随着项目全面完工，两地之间的单程通行时间已缩短4小时。

与此同时，科克舍套、布拉拜、库纳耶夫和巴尔喀什等地火车站的升级改造工程计划于7月1日前全部完成。此外，通过采购191节新型客运车厢，并在夏季增开15条列车线路，预计将新增超过40万个客运座位，以满足旅游旺季出行需求。

在航空运输领域，根据国家元首的指示，卡通—卡拉盖、斋桑和肯德尔勒度假区新机场建设项目正在推进之中，阿尔卡勒克机场的修复工作也同步展开。今年，乌尔贾尔机场航站楼现代化改造工程已正式启动。