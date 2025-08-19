交通部长：铁路现代化改造将全面提升运力

他介绍说，目前全国铁路总运营里程已达1.6万公里。为稳步提升铁路运输效率和运行稳定性，计划到2029年新建和改造5000公里铁路线，同时对1.1万公里铁路线进行维修。

萨乌然巴耶夫指出，目前共有五个新建项目正在推进，分别是“多斯特克–莫因特”“达尔巴扎–马克塔拉尔”“莫因特–克孜勒扎尔”“巴赫特–阿亚古兹”区段以及“阿拉木图环城铁路”。

他说，今年“多斯特克–莫因特”区段和“阿拉木图环城铁路”两个大型项目将提前竣工。明年，“莫因特–克孜勒扎尔”和“达尔巴扎–马克塔拉尔”两条新线路也将投入运营。此外，从今年起，约3000公里的铁路区段将启动大规模现代化改造。

—这些工作的重要性不亚于新建铁路。例如，“克孜勒扎尔–塞克萨吾勒”区段的通行能力将由8列火车提升至25列，“坎德阿尕什–托布尔”区段则由7列提升至25列。可以说，这些项目正在为哈萨克斯坦构建坚实的铁路基础。-萨乌然巴耶夫表示。

与此同时，他还介绍了提升国际联络点通行能力的进展。他提到，近年来，通往俄罗斯和乌兹别克斯坦方向的铁路瓶颈问题已基本解决。例如，在萨热阿尕什连接点，列车通行能力已从24列增加到35列。今年7月起，通往中国方向的“多斯特克–莫因特”线路也已增加班次。

—因此，铁路联络站的问题已经得到解决。“哈萨克斯坦铁路”国家公司有义务全面满足国内企业在进出口方面的运输需求。未来，我们计划将州际联络点的年通行能力提高至2.96亿吨。-萨乌然巴耶夫强调。

