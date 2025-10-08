建设部长：建筑业保持年均7%增长 监管体系需实现统一化

纳哈斯帕耶夫指出，建筑业是保障国家可持续发展的关键经济部门之一，占国内生产总值的约6%，在工业和社会基础设施发展中发挥着决定性作用。

“在过去15年间，该行业保持了每年约7%的稳定增长，这要求我们引入新的标准与现代化方法。现行法律体系已沿用四分之一个世纪，被修改超过130次，导致法律监管缺乏连贯性。根据总统指示，制定新的《建筑法典》已成为时代的必然要求。该法典将符合现代需求，为行业的稳定发展奠定基础。” —— 纳哈斯帕耶夫说。

部长指出，城市规划现已形成明确的文件层级结构，包括：

国家领土发展总体方案； 各地区的空间规划方案； 城市总体规划； 以及具体的详细规划项目。

过去，仅城市总体规划需进行强制性专家审查，而具体规划方案往往由地方行政长官批准即可，无需评估。这种做法导致建筑规范频繁被违反，出现无序与违法建设。

为消除这一漏洞，自2024年起，所有正在制定或修改的城市规划项目——包括详细规划——都将强制通过专业审查。

纳哈斯帕耶夫表示，这一措施将有助于及时发现低质量或违法设计方案，防止设计错误与腐败行为，提高文件公开度与透明度。

“今后，凡不符合建设文件要求的项目将不得获批或施工。”

同时，这些改革将为建立统一的数字化城市规划系统打下基础，实现建设过程的数据可追溯和信息公开。

根据部长介绍，新法典还将引入国家城市建设地籍自动化信息系统，用于对建筑项目实施附加监管，确保规划与施工过程可实时监控。

【编译：达娜】