哈萨克斯坦教育部成立人工智能教育应用工作组

教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在工作组首次会议上表示，哈萨克斯坦今年首部《人工智能法》的通过，标志着国家科技发展进入全新阶段。教育系统将把AI作为减轻教师负担、优化教学流程的重要辅助工具，确保科学、安全、高效地融入课堂。

苏莱曼诺娃强调：“我们要培养具有全球竞争力、创新思维、正直诚信的新一代公民。把人工智能技术高质量引入教育全流程，已是教育部最优先议题之一。”

会议重点讨论了：

分阶段引入AI的伦理标准与规范框架；

完善相关法律法规；

利用本土EdTech创新方案提升教学质量；

制定AI教育系统的技术要求与安全标准。

工作组由议会下院议员、经济改革与地区发展委员会秘书叶卡捷琳娜·斯梅什利亚耶娃担任组长，未来将定期召开会议，推动人工智能在哈萨克斯坦教育领域的系统性落地。

【编译：木合塔尔·木拉提】