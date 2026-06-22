哈萨克斯坦内务部成立无人机操作员培训实验室

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦内务部消息，在推进内务机构现代化和数字化转型框架下，执法部门正积极引入现代无人航空技术。内务部刑事侦查鉴定司近日成立无人机培训实验室，组织警务人员系统学习无人机操作技能。

据了解，培训内容包括理论课程、专业模拟器操作以及计算机实践教学等多个环节，重点围绕无人机在实际警务工作中的应用开展培训。

哈萨克斯坦内务部刑事侦查鉴定司首席鉴定专家罗兰·莫尔德巴耶夫（Роллан Молдыбаев）表示：

“我们的目标是培养能够在日常执法工作中熟练、高效运用现代技术的专业人才。”

内务部指出，无人机技术的应用大幅拓展了警务人员的工作能力。相关设备可用于夜间监控和空中侦察，并配备高清摄像头和热成像设备，有助于在夜间及复杂天气条件下高效开展搜寻工作。

此外，无人机还可快速对案发现场进行空中勘察，在调查取证小组抵达前记录现场情况，保存重要证据。

无人机还被广泛应用于山地、草原和废弃设施等难以抵达区域的巡查工作，不仅提高了失踪人员搜寻效率，也有助于在追踪和抓捕在逃人员过程中开展隐蔽、安全的侦查行动。

内务部表示，无人机技术已在地方执法实践中取得积极成效。

例如，在突厥斯坦州，警方利用无人机成功侦破一起牲畜盗窃案件。执法人员通过无人机锁定嫌疑人活动轨迹，收集关键证据，并最终确定了赃物购买者身份。

内务部指出，无人机技术的引入已成为推动现代警务发展的重要举措，有助于提升执法响应速度、工作精准度和公共安全保障水平。