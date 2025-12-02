哈萨克斯坦旅游部代表团出席“长三角—中亚2025”论坛

据《主权哈萨克斯坦》报报道，本次论坛吸引了来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦与中国的高规格代表团与会。来自中亚国家旅游、文化、商贸主管部门负责人，长江三角洲各省市代表，以及学术界和企业界人士齐聚一堂。

哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会主席努尔塔斯·卡里普巴耶夫率团出席，他在发言中强调扩大旅游与文化领域伙伴关系和经验交流的重要性，并重点推介了哈萨克斯坦广袤草原、独特地貌、国家公园、历史遗迹和民族旅游资源，表达了与中方共同开发联合项目、增加双向客流、提升全球知名度的强烈意愿。

Фото: egemen.kz

与会各方一致认为，丝绸之路的历史使命在今天依然焕发活力，双方关系已从传统经贸合作扩展到旅游、文化和创意产业等新领域。其中，2024年“哈萨克斯坦的中国旅游年”和2025年“中国的哈萨克斯坦旅游年”成为两国战略伙伴关系向民间层面延伸的关键载体。一年来，中国多座城市已举办大规模哈萨克斯坦文化展、媒体采风团和旅游路演活动。

推介会上，各国代表精彩展示了各自优势：

哈萨克斯坦突出草原风光与自然文化融合；

吉尔吉斯斯坦重点推荐伊塞克湖疗养旅游与山地美景；

乌兹别克斯坦将撒马尔罕、布哈拉等千年古城与现代化服务设施相结合；

中国长江三角洲则呈现了融合文化底蕴与创新活力的优质旅游产品。

Фото: egemen.kz

活动期间，最重磅成果包括：

各方共同签署倡议书，正式成立“长江三角洲—中亚文化旅游合作联盟”，建立多边常态化合作机制；

“丝绸之路文化旅游推广中心（长江三角洲）”在南京揭牌，将成为中亚文化产品进入中国市场、中国文化走向中亚的常设平台；

“苏豪云·丝绸之路工艺品在线交易平台”同步上线，为珠宝及装饰艺术品提供国际化流通渠道。

此外，最具创意性的项目“2025—2026长江三角洲—丝绸之路：千名艺术家互访计划”正式启动。来自哈萨克斯坦、中国及中亚其他国家的画家、摄影师、音乐家将沿丝绸之路历史线路采风创作，共同打造跨国艺术作品，进一步增强各国间的文化软实力与人民间的心灵契合。

【编译：木合塔尔·木拉提】