交通部：大型项目密集推进 哈萨克斯坦加快提升过境能力

公路修缮与改扩建

今年，哈萨克斯坦公路修缮规模创下新高，累计完成约1.3万公里。其中，哈勒巴套—麦卡普恰盖、乌宗阿尕什—沃塔尔以及克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘（克孜勒奥尔达州境内路段）等重点路段已实现全线通车。此外，杰兹卡兹甘—彼得罗巴甫尔和卡拉干达—卡尔卡拉勒两条国道也顺利完成中修。

目前，克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路改建工程（乌勒套州境内路段）、额尔齐斯河大桥建设等一批重大项目正在稳步实施。根据国家元首的倡议，明年还将继续对约1万公里国道实施中修，以进一步提升全国路网整体质量和通行能力。

铁路基础设施项目

全长836公里的多斯特克—莫因特铁路复线建设项目已完工。该项目投入运营后，哈中方向铁路过境通过能力提升了5倍，为国际交通走廊货运量持续增长奠定了坚实基础。同时，全长75公里的阿拉木图环城铁路线项目也已进入收尾阶段，建成后将有效分流过境货运压力，改善城市交通环境和生态状况。

此外，全长323公里的莫因特—克孜勒扎尔铁路新线已正式开工建设。全长157公里的达尔巴扎—马克塔拉尔铁路以及297公里的阿亚古兹—巴赫特铁路项目也正在按计划推进。

车站设施升级

哈萨克斯坦正对全国车站综合体实施大规模现代化改造。在124个车站中，今年将有46个车站完成建筑安装和修缮工程，以提升旅客服务条件和运营效率。

水运与物流

阿克套港集装箱枢纽建设工程已全面竣工。项目投运后，货物装卸和处理流程显著提速，有效提升了哈萨克斯坦物流体系在国际航线中的竞争力。

民航及机场基础设施

在民航领域，哈萨克斯坦航空安全标准与国际民航组织（ICAO）的符合率已达到95.7%，在独联体和欧亚地区保持领先水平。

基础设施建设方面，阿克套机场跑道、滑行道及部分停机坪的大修工程已全部完成。同时，斋桑、卡顿卡拉盖和肯德尔勒度假区新机场建设正在推进，巴甫洛达尔、巴尔喀什和阿尔卡勒克机场的改扩建工程也在同步实施。这些项目将显著提升航空吞吐能力，进一步改善旅客出行体验。

业内人士指出，交通基础设施项目的系统推进，不仅进一步巩固了哈萨克斯坦作为连接东西方重要交通枢纽的地位，也为物流业持续转型升级提供了有力支撑。

【编译：阿遥】