托卡耶夫总统指示各部门加大数据管理方面的责任

- 在这方面已经开展了很多工作。阿斯塔纳中心为企业家创造了最有利的条件。我国信息技术服务出口收入已接近10亿美元。我们需要国家对生产知识产权产品并将其销往国外的项目提供支持。-他说。

托卡耶夫指出，有必要鼓励在制造业领域引入人工智能技术。他还指示要解决数字支付基础设施问题。

总统表示，人工智能在实体经济领域的广泛应用是实现技术独立和经济增长的重要因素。政府的任务是研究激励机制，以促进先进技术在产业领域的应用。

- 我想重点谈谈面向公民的银行服务。根据我的指示，国家银行已建立起一套数字金融基础设施。在该基础设施框架下，出现了银行间二维码支付和转账，以及数字坚戈结算服务。这将通过减少支付链中的中介机构数量，显著降低成本。银行有法律义务接入该基础设施。然而，一些大型银行却拖延履行这一义务。-总统说。

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国家元首强调了发展国家计算基础设施的重要性。他还指出，两台超级计算机的启用对于增强国家技术自主性具有重要的战略意义。

总统指出，必须明确数据管理的责任划分，各部门负责人应首先对数据质量负责。他强调，在国家层面建立完善的数据管理体系，是向经济资产转型的重要一步。

此外，托卡耶夫总统听取了加密货币行业发展问题报告。监管该行业的立法变更将于今年5月生效。

总统指示金融监管机构与政府和执法机构共同制定数字资产行业发展计划。该计划应考虑采取措施防止损害金融稳定，并有效打击欺诈​​和非法资金外流。

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此外，国家元首强调了维护个人数据保密性和防止任何形式的非法获取个人数据的重要性。总统指出，个人数据泄露事件会降低公众对国家的信任。

托卡耶夫表示，如果公民支持新的宪法草案，个人数据保护将被确立为一项宪法义务。

会上，政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃、科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、财政部部长马迪·塔克耶夫、工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫、交通部部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫进行了工作报告。

【编译：小穆】