乌水利部：预计到2030年国内缺水总量将达150亿立方米

—水资源短缺是一个非常棘手的问题。今年降水充沛，对局势稳定起到了积极作用。独立以来，我们从河流中获取的水量比过去减少了100亿至120亿立方米。到2030年，国内水资源缺口将达到150亿立方米。因此，我们必须立即采取行动节约用水，并广泛推广滴灌技术，-哈姆拉耶夫说道。

他指出，今年国家财政预算中约4%至4.2%的资金被专门用于该部门的发展。

—受气候变化、降水减少及河道萎缩等因素影响，国内缺水程度曾一度达到169%。但在2017年至2022年期间，我们将其成功降低至122%，即削减了47%。预计到今年年底，这一指标将进一步降至117%。我们的目标是到2030年将缺水率降至95%。目前，我们每年已能够实现节水110亿立方米，-哈姆拉耶夫补充道。

近年来，水资源问题已逐渐成为中亚地区最受关注的区域性议题之一。未来几十年，水资源不仅将影响各国经济发展和生态安全，也将在很大程度上塑造区域合作格局和国家间关系。围绕这一话题，丝绸之路电视台《分析》栏目此前邀请专家努尔别克·马特詹尼进行了深入解读。他认为，水资源问题如今已不仅仅是生态或经济层面的议题，它正在逐步成为影响国家安全和地区稳定的重要因素。