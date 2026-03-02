打造“不打烊”的城市文化空间： 阿拉木图再增两处通宵图书馆

自2023年9月起，市立江布尔青少年图书馆、Alatau Creative Hub中心以及穆赫塔尔·奥埃佐夫图书馆已率先实现全天候开放。今年2月起，哈萨克斯坦作家图书馆和位于若兹巴克耶夫街247/7号的阿拉木图图书馆分馆也加入了这一行列。随着上述措施的推进，全市24小时开放的图书馆此前已达5家，自3月1日起，这一总数将增加至7家。

位于果戈里街109号的契诃夫中央市立图书馆始建于1931年，在阿拉木图市文化生活中占据独特地位，是历史文化遗产。该馆建筑总面积1572.6平方米，馆藏书籍超过10万册。

另一家新增的24小时服务机构是位于贝尔格街1B号的阿拉木图图书馆分馆，该分馆于2026年1月9日正式开放。凭借丰富的藏书和现代化的物资技术支持，该馆能够充分满足不同年龄层次及兴趣爱好读者的需求。该分馆建筑面积614平方米，目前拥有9000册馆藏图书。

据了解，这两家图书馆均配备了接入高速互联网的电脑设备和Wi-Fi网络，并运行Almaty-library图书馆信息系统。馆内还安装了RFID无线射频门禁及自助服务终端。此外，馆内还专门为特殊群体设有无障碍工作站，为视障及全盲读者提供布莱叶盲文程序和语音交互界面支持。

【编译：阿遥】