南部地区震感明显 相关部门迅速展开应对

根据初步数据，地震震中坐标为北纬42.270度、东经71.378度，震源深度10公里，地震能量等级为13.3，震级为MPV 5.9。受影响区域主要包括江布尔州、突厥斯坦州及奇姆肯特市。相关部门正在进一步核实地震的感知强度。

地震感知强度（基于MSK-64震级标准）：

詹布尔州：

- 朱阿雷区鲍尔詹·莫梅舒雷村，震感4级，距离震中63公里；

- 塔拉兹市，震感4级，距离震中68公里；

- 拜扎克区萨雷克梅尔村，震感4级，距离震中82公里；

- 詹布尔区阿萨村，震感4级，距离震中87公里；

- 梅尔克区梅尔克村，震感3级，距离震中161公里；

- 塔拉斯区卡拉套市，震感3级，距离震中124公里；

- 雷斯库洛夫区库兰村，震感3级，距离震中130公里；

- 萨雷苏区詹纳塔斯市，震感2级，距离震中196公里；

- 舒区舒市，震感2级，距离震中244公里；

- 舒区托列比村，震感2级，距离震中250公里；

- 莫因库姆区莫因库姆村，震感2级，距离震中257公里；

- 科尔代区科尔代村，震感2级，距离震中286公里。

突厥斯坦州：

- 图利巴斯区图拉尔·雷斯库洛夫村，震感4级，距离震中89公里；

- 托列比区连吉尔市，震感3级，距离震中123公里；

- 赛拉姆区曼肯特村，震感3级，距离震中124公里；

- 赛拉姆区赛拉姆村，震感3级，距离震中133公里；

- 卡泽古尔特区卡泽古尔特村，震感3级，距离震中174公里；

- 奥尔达巴瑟区铁木尔兰诺夫卡村，震感3级，距离震中178公里；

- 拜迪别克区沙扬村，震感3级，距离震中184公里；

- 萨雷阿加什区萨雷阿加什市，震感2级，距离震中204公里；

- 阿雷斯市，震感2级，距离震中213公里；

- 凯利斯区阿拜村，震感2级，距离震中226公里；

- 索扎克区肖拉科甘村，震感2级，距离震中244公里；

- 奥特拉尔区绍利德尔村，震感2级，距离震中253公里；

- 肯套市，震感2级，距离震中272公里；

- 突厥斯坦市，震感2级，距离震中280公里；

- 马克塔阿拉尔区梅尔扎肯特乡，震感2级，距离震中295公里；

- 绍兰区肖尔纳克村，震感2级，距离震中301公里；

- 热特赛区热特赛市，震感2级，距离震中303公里；

- 沙尔达拉区沙尔达拉市，震感2级，距离震中305公里。

奇姆肯特市：震感3级，距离震中146公里。

应急响应迅速展开

地震发生后，哈萨克斯坦紧急情况部副部长巴特尔别克·阿布迪舍夫主持召开了紧急情况部指挥部会议，协调相关后续工作。会议在紧急情况部指挥中心举行，来自各政府部门的代表参与了讨论，重点分析了各受影响地区的情况。

哈萨克斯坦紧急情况部“哈萨克斯坦地质灾害防护中心（Қазселденқорғау）”专家对高风险区域进行了检查，未发现地面出现大规模破坏、变形、裂缝或沉降现象。目前，生命线设施及关键基础设施均正常运行，未受地震影响。

紧急情况部表示，其力量与设备已全面进入应急准备状态，尚未收到任何关于建筑物倒塌或人员伤亡的报告。部门将继续保持监测，并与各地区保持密切联系。

紧急情况部呼吁公众保持冷静，关注官方信息渠道发布的最新消息，避免信谣传谣。相关部门将继续密切监测地震后续情况，确保居民安全及基础设施稳定。

【编译：木合塔尔·木拉提】