哈萨克斯坦教育部启动“夏季-2025”儿童夏令营计划

据该部消息，今年夏季，全国预计将有超过310万名儿童参与各类康复、休闲和就业项目，其中超过50万人来自社会弱势群体。得益于“为了哈萨克斯坦人民”公益基金的支持，将有1万名儿童获得免费夏令营机会。

据介绍，本年度的夏令营和休闲项目将涵盖多种方向，包括劳动与创造性活动、旅游与认知路线、智力与教育类项目，以及参与国际性项目与论坛等内容。

为确保计划的有序实施，教育部牵头联合9个国家机关制定统一计划，并在国家和地方两个层级成立专项指挥部。2025年将启用的夏令营场所清单亦已列出，相关准备工作正按部就班推进。

安全保障是该计划的重中之重。各级主管机构将严格监督相关营地的卫生条件、食品安全、水域及森林、体育设施等重点区域的安全措施。为普及安全知识并推动健康积极的夏令营文化，相关部门还将为儿童及家长发放专门编制的安全手册、操作指南与参考读物。

此外，各地还将推出诸如“神圣的东方”、“伟大的草原奇迹”、“青年科学家”、“美食旅游”、“好客家庭”等一系列特色项目，丰富孩子们的暑期体验。

据统计，今年计划开放的场所包括：全年运营的夏令营16个、季节性夏令营188个、校内夏令营超过1万个（其中部分配有餐食），以及512个帐篷营和毡房营地，营地将分阶段开放迎客。

值得一提的是，从下一个学年开始，哈萨克斯坦的小学和中学将全面实施新的国家教育标准。

【编译：木合塔尔·木拉提】