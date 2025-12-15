拍摄不违法，发布有边界：哈萨克斯坦视频拍摄法律要点解读

拍摄自由与发布限制

关于拍摄行为，可以概括为一句话：拍摄没有禁令，发布存在限制。

《哈萨克斯坦宪法》第20条保障言论和创作自由。在实践中，这一条款被视为个人出于私人目的进行照片和视频创作的法律基础。因此，任何人原则上都无权禁止您在街道、购物中心、咖啡馆或其他公共场所拍照或录像。

Фото: Kazinform

但这一规则不适用于私人财产区域。如果您进入他人的住宅、土地或封闭空间，所有者有权禁止拍摄。一旦事先明确告知“禁止拍摄”，您就无权开启摄像设备。不过，如果门卫或业主试图强行夺走相机、要求删除拍摄内容或取出存储卡，则可能构成对个人财产的非法侵犯。

需要强调的是，“允许拍摄”并不等同于“允许发布”。《民法典》第145条明确规定，未经本人同意，不得公开他人的肖像。但以下情形除外：在公共活动中拍摄的画面、正在履行公务的公职人员，或该本人已自行将照片发布在互联网上。除此之外，未经授权发布影像资料，可能引发诉讼，并被要求赔偿精神损失。

此外，哈萨克斯坦法律完全禁止制作和传播涉及国家机密、特别行动，以及宣扬极端主义、毒品、暴力和色情内容的影像资料。

普通公民可以在哪里使用相机？

在街道、公园、院落、公共交通工具以及不属于特殊管制范围的政府机构周边，使用摄像设备通常是允许的。不按特殊制度运作的建筑和开放空间，也不在禁止拍摄之列。

至于商店、咖啡馆、银行和购物娱乐中心，则适用单独的法律规定。根据《消费者权益保护法》，经营方无权限制消费者拍照或录像。这意味着，大多数商业场所内张贴的“禁止拍摄”标识并不具有法律效力。工作人员可以请求不要拍摄其面部，但无权禁止拍摄商品或建筑本身。

拍摄警察是否合法？

内务部曾多次确认，记录警察执法行为是合法的。事实上，警察在执行公务时本身也须佩戴随身摄像设备，因此，公民进行反向拍摄并不违反法律。唯一的前提是，拍摄行为不得妨碍警察履行职责。

不过，在紧急状态或反恐行动期间，拍摄活动可能会受到限制。在这种情况下，主管机关代表要求关闭摄像设备的指令具有法律效力。如拒不配合，执法人员有权采取强制措施。

Фото: Абай облысы ПД

至于拍摄违法行为，不仅是被允许的，在某些情形下甚至具有公共意义。法律并不禁止公民用摄像设备记录斗殴、盗窃、偷车、交通违法行为，以及公职人员的不当言行或滥用职权等情况。

此类影像资料在公开发布或提交执法机关时，无需征得违法行为实施者的同意。因为在公共场所实施非法行为的人，不能主张其私人生活受到保护。

Коллаж: Kazinform / Freepik

哪些地方绝对禁止拍摄？

首先，所有特殊管制和战略设施均禁止拍摄。凡涉及国家机密的机构，原则上都在禁止范围内，包括军事单位、内务部和国家安全委员会的建筑物，以及部分通信和关键基础设施。此类场所通常设有检查站、路障，并明确标示“禁止拍摄”。

至于地方政府机关建筑，是否允许拍摄并无统一答案。各机构可依据内部规定设定限制。即便不属于管制设施，管理方也可能因涉及公务文件或防止录下内部谈话而禁止拍摄。

医疗和司法机构

若庭审对公众开放，旁听人员有权在未经法官许可的情况下进行录音，但仅限个人使用。

如需进行视频拍摄或现场直播，则必须事先获得法官许可。法官在作出决定时需考虑诉讼各方的意见。如违反规定进行拍摄，可能因不尊重法庭而被追责，相关录像也可能被排除为证据。

在医院和救护车内，录音、拍照和录像本身并不被禁止，但未经当事人同意，不得对外发布。同时，医疗机密必须严格遵守。患者的就医事实、诊断结果和健康状况，均属于受保护信息。

如果影像资料不仅呈现人物面部，还包含诊断或治疗细节，则不得公开。例如，可以拍摄急诊室内的冲突场景，但发布担架上病人的特写画面，或医护人员讨论病情的内容，将构成对医疗机密和个人数据保护法律的违反。

فوتو: ozgeris.info

若您本人就医，有权记录整个诊疗过程。不过，医生可能会请求不被拍摄。与此同时，未经对方同意，录音医生给出的医疗建议通常被视为合法，因为这些信息直接涉及您的个人健康。

法律后果

如果发现有人正在拍摄您，您可以礼貌地提醒并要求其停止。

在保障自身安全的前提下，公民在任何时间、任何地点原则上都有拍摄的权利。但在发布影像资料前，务必仔细核对法律中的限制性条款。

违规发布内容不仅可能引发纠纷。未经同意公开影像，可能被要求赔偿精神损失，法院也可能裁定删除相关内容。如已发布的材料被认定侵犯他人荣誉、尊严或私人生活，根据《刑法典》第147条，最高可被处以3000倍按月计算指数（2025年为11,796,000坚戈）的罚款，或被判处最长两年的限制自由处罚。

【编译：阿遥】