世界杯部分场次上座率不佳 高票价成主要原因之一

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛在墨西哥拉开帷幕。与揭幕战座无虚席形成鲜明对比的是，韩国队与捷克队的小组赛却出现大量空座，引发外界对赛事上座率的关注。

作为A组第二场比赛，韩国队与捷克队的较量在墨西哥举行。从电视转播画面可以看到，看台上尤其是中部区域存在大量空余座位，现场观众人数明显低于预期。

分析人士认为，高昂的票价是造成部分场次观众不足的重要原因之一。

据了解，国际足联（FIFA）为本届世界杯小组赛阶段部分非传统强队之间的比赛设定了较高票价。足球界人士指出，赛事组织方在世界杯开赛前就已经意识到部分场次可能面临上座率不足的风险。

为此，世界杯开赛前夕，主办方曾紧急下调部分票务类别价格，但相关措施未能从根本上改善销售情况。

目前，这一问题仍可能在后续比赛中出现。数据显示，美国队与巴拉圭队的小组赛开赛前，仍有数千张门票尚未售出。

尽管现场观众人数未达预期，但韩国队与捷克队的比赛过程十分激烈。

比赛中，捷克队凭借拉迪斯拉夫·克雷伊奇（Ladislav Krejčí）的进球率先取得领先。随后韩国队由黄仁范（Hwang In-beom）和吴贤揆（Oh Hyeon-gyu）连入两球，最终以2:1逆转战胜对手。

这是韩国队在本届世界杯取得的首场胜利。

此前进行的揭幕战中，东道主墨西哥队以2:0击败南非队，取得开门红。