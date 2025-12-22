西部最高、南部最便宜 全国各地蛋糕价格对比

作为当前最受欢迎的甜点之一，蛋糕早已不再局限于生日场合，也逐渐成为家庭聚会和节日餐桌上的常见选择。此次调研主要以奶油海绵蛋糕为样本，并对连锁超市与精品甜品店的售价进行了分类统计。

在首都阿斯塔纳，蛋糕起步价约为4,000坚戈，而在部分门店中，装饰考究的“主厨定制款”蛋糕售价可高达18,000坚戈。

在阿拉木图，蛋糕价格通常集中在6,500至12,000坚戈区间，如选择私人定制款式，价格还会进一步上浮。

调研显示，哈萨克斯坦蛋糕价格最高的地区集中在西部。在阿特劳，蛋糕起售价约为6,000坚戈，最高可达30,000坚戈，且价格往往随着设计复杂度的提升而明显上涨。乌拉尔的价格区间跨度较大，普通海绵蛋糕在部分商店仅售6,000坚戈，而在另一些门店则标价27,000坚戈。在阿克套和阿克托别，蛋糕的平均单价约为每公斤6,500至7,500坚戈，高档款则在12,000至15,000坚戈之间。

Фото: Kazinform

北部和东部地区的价格整体相对平稳。例如，在彼得罗巴甫尔，蛋糕售价在3,000至14,000坚戈之间；阔克舍套为3,000至10,000坚戈；库斯塔奈为3,500至7,000坚戈。巴甫洛达尔、塞梅和乌斯卡曼的情况与上述城市基本相近，价格多维持在3,000至10,000坚戈区间。

在中部地区，卡拉干达的蛋糕售价从3,500坚戈到12,000坚戈不等；杰兹卡兹甘的价格区间则在4,000至15,000坚戈之间。

南部地区的蛋糕价格相对较低。在塔拉兹，每公斤蛋糕售价约为2,000至7,000坚戈。奇姆肯特、塔勒德库尔干和突厥斯坦的普通款蛋糕均价在3,500至4,300坚戈之间，高档款价格则约为14,000至15,000坚戈。

克孜勒奥尔达的情况略显特殊，其蛋糕起步价相对较高，通常从8,000坚戈起，最高可达14,000坚戈。

总体来看，大型连锁超市及社区面包店的蛋糕定价相对亲民，而主打私人定制和独特设计的高端品牌价格则明显偏高。尤其是在大型城市以及石油资源较为集中的西部地区，蛋糕的消费成本更为突出。

【编译：阿遥】