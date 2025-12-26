哈交通部公布阿塞拜疆航空坠机事故中期调查报告

报告指出，调查人员对坠机现场发现的外部异物开展了系统性鉴定工作，涵盖痕迹学、弹道学、爆炸技术以及火灾鉴定等多个专业方向。鉴定结果显示，现场未发现任何炸药残留痕迹，送检的三只氧气瓶亦未检出爆炸迹象。初步结论认为，飞机机体损伤可能由弹药碎片等致伤元件撞击所致，但目前尚无法确定相关碎片的具体来源。

根据已公布的调查情况，调查组已排除机内氧气瓶发生爆炸的可能性。研究表明，飞机2号液压系统管道存在破损，其损伤特征符合金属在受到坚硬物体撞击后发生撕裂的情形。

为开展更为深入的物证分析，哈方目前正与美国Delkin Devices Inc公司进行磋商，计划委托该公司开展更高精度的专业技术鉴定。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

在编制该中期调查报告期间，调查委员会对机组人员相关信息、空中交通管制记录、航空运营商规范性文件、飞行准备材料、气象数据以及技术维护资料等进行了全面采集和系统分析。目前，航行日志及其他相关飞行文件副本已被调取并存档。

2024年12月25日，一架由阿塞拜疆巴库飞往俄罗斯格罗兹尼的客机在距离哈萨克斯坦阿克套市数公里处坠毁。机上共有来自阿塞拜疆、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的62名乘客以及5名机组人员。事故造成38人遇难，其中包括6名哈萨克斯坦公民；另有29人获救。

