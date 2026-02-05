哈萨克斯坦内务部公布车牌禁用字母组合清单

据Kolesa.kz报道，早在2018年，根据隶属于文化和信息部的语言发展委员会决定，制定车牌禁用字母组合清单。这些组合因不符合语言文化规范，被认定为读写不雅或具有不良含义。

内务部新闻处表示，截至2026年初，以下字母组合的车牌不得发放给个人使用：

GEI、GEY、GAY、JID、GON、GAD、CON、QUM、GOD、EBI、EPT、IIM、ISK、GOS、IIN、QYS、JUN、BOQ、SIK、SYK、QOR、QAS、QOI、JOI、JYN、HUI、XUI、HUY、HYI、XUY、QUL、QAN、JUT、QYQ、TYQ、JMI、GAI、VOR、BOP、FUK、FAK、FUC、FAC、LOH、LOX、IOX、IOH、COX、KOX、AAM、AMM、BOK、CEX、FBP、FBR、HER、KAL、KOT、MAL、OON、SOR、SOP、SOS、SEX、USA、XER、XYE、ZEK。

官方提醒，选择普通空闲车牌号码的费用为2.8个月计算指数（约合12 110坚戈）。VIP车牌价格则在15至285个按月计算指标之间，折合金额约为64 875至1 232 625坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】