内务部：哈捷联合捣毁跨国个人信息黑市网络

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦内务部联合国家安全委员会、检察机关以及捷克警方开展专项行动，成功捣毁一个非法传播哈萨克斯坦及独联体国家公民个人信息的跨国犯罪网络。

据Polisia.kz网站报道，经过缜密侦查和多部门协同配合，执法人员查明并制止了这一跨国犯罪团伙的活动。

哈萨克斯坦内务部内务部反网络犯罪司司长詹多斯·苏因巴伊表示，执法部门在捷克乌斯季州首府乌斯季-纳德拉贝姆（Ústí nad Labem）以及阿斯塔纳、阿拉木图和卡拉干达等地同步开展搜查行动。

调查期间，执法人员查获大量数字存储设备及现金，这些物品被认定为涉案非法活动的重要证据。

内务部介绍，犯罪嫌疑人为实施违法活动建立了一个封闭式网络平台，平台存储并传播哈萨克斯坦及周边国家公民的个人信息。该团伙内部组织严密、分工明确，从犯罪活动组织协调者到负责接收和处理非法查询个人信息订单的操作人员均有专门职责。

此外，该团伙还利用“跑分账户”（drop accounts）将非法所得资金进行转移和提现。

詹多斯·苏因巴伊表示，该网络针对不同违法服务制定了专门价目表，包括单次信息查询服务以及平台会员订阅服务等。

目前，涉嫌组织该犯罪活动的人员已被拘留并关押在临时羁押所，案件调查仍在进行中。

哈萨克斯坦内务部表示，将继续加强打击网络犯罪力度，查明并切断非法传播个人信息的渠道和来源，切实维护公民合法权益和信息安全。