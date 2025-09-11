托卡耶夫总统会见出席国际宪法司法论坛代表

与会代表包括欧洲委员会威尼斯委员会、阿联酋、非洲以及蒙古国的宪法司法机构负责人。

托卡耶夫在致辞中表示，哈萨克斯坦高度重视其他国家的先进宪法实践和威尼斯委员会在推动法治方面的作用。今年是哈萨克斯坦宪法颁布30周年，总统强调宪法在确保社会和谐、稳定与可持续发展中的核心作用。

他指出，宪法改革加强了代议机构与司法机关的作用，并强化了行政机关的问责机制，恢复后的宪法法院为公正司法提供了更广阔的渠道。与此同时，国家正全面落实“法治与秩序”原则，在严惩违法行为的同时，公民的法律意识逐步提升。

托卡耶夫还向与会者介绍了其近期国情咨文的核心内容。他强调，国家的战略目标是通过创新与可持续发展，提升哈萨克斯坦在全球议程中的地位，并积极拓展国际合作。为此，将扩大人工智能的应用范围，并推动全面数字化，使其成为新的国家理念。

谈及议会制度改革，总统明确表示，这一改革旨在巩固政治制度的制度性基础，而非转向议会制共和国。

- “强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”原则将继续保持。关于举行全民公投的提议，正是这一理念生命力的体现。涉及国家未来的重要决策应当共同作出。 - 托卡耶夫说。

威尼斯委员会主席克莱尔·巴齐·马洛里指出，哈萨克斯坦是欧洲委员会的重要伙伴，积极参与各类国际公约，并通过制度改革加强法治。

阿联酋最高联邦法院院长穆罕默德·哈马德·阿尔·巴迪·阿尔·扎赫里高度评价了哈萨克斯坦与阿联酋之间的战略合作。

非洲宪法司法机构大会主席卢克·马拉巴表示，非洲国家高度关注哈萨克斯坦的社会政治变革。

蒙古宪法法院主席巴亚斯加兰·贡嘎指出，托卡耶夫去年对蒙古国的访问为两国多领域合作注入了新的动力。

会议最后，托卡耶夫强调，哈萨克斯坦愿继续加强与各国宪法监督机构的合作，并祝愿论坛取得圆满成功。

