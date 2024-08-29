跨部门委员会会议：聚焦苹果进口限制与石油产品出口禁令延长

（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，8月27日，哈萨克斯坦政府副总理塞热克·朱曼哈林主持召开了外贸政策和参与国际经济组织跨部门委员会会议。会议聚焦国内市场稳定与保障，并讨论了一系列重要政策决定。

鉴于保障国内石油产品市场稳定的优先任务，会议决定延长禁止从哈萨克斯坦境内以汽车运输方式出口汽油、柴油和部分石油产品的期限。

此外，会议还讨论了禁止进口苹果入境哈萨克斯坦的相关问题。据农业部消息，今年苹果总产量预计将达到30万吨。这一产量得益于政府多年来对果树种植业的大力支持。预计到2024年，苹果园将全面进入结果期，产量有望增长18%，足以满足国内市场的需求。为保护本国农产品市场，会议决定，自今年年底前，暂时禁止从第三国以汽车运输方式进口苹果入境哈萨克斯坦，但来自欧亚经济联盟国家的进口除外。

会议还审议了对部分商品征收出口关税的建议。为了推动国内原材料的深加工，提高国内企业的原料利用率，进而增加财政收入，财政部建议对特定原材料征收出口关税。会议决定，由相关政府部门会同“阿塔梅肯”企业家协会和有关行会，依据新税法的规定，进一步研究和细化财政部的建议。

【编译：阿遥】