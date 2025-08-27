马克龙：占领加沙永远不会给以色列带来胜利

内塔尼亚胡17日致信马克龙，表达了对“法国反犹太主义抬头”的担忧。马克龙在回信中说，鉴于内塔尼亚胡在他收到信之前就公开了信件内容，出于对等原则，他也选择将回信同时在媒体上公布。

马克龙表示，法国一直积极打击反犹行为，但内塔尼亚胡却在信中指责法国“不作为”，这种指责令人无法接受，是对整个法国的“冒犯”。

就以色列决定启动新一轮攻势以“最终重新占领加沙地带”，马克龙表示，占领加沙地带，强迫巴勒斯坦人流离失所、忍饥挨饿，散布充满仇恨的言论，吞并约旦河西岸，这些永远不会给以色列带来胜利。“相反，这些行为只会加剧你们国家的孤立，助长那些以此为借口进行反犹活动的人，并危及世界各地的犹太社群。”

马克龙呼吁以色列停止在加沙地带发动“致命和非法的长期战争”，“因为这将使你们的国家蒙受耻辱，使你们的人民陷入困境”。他还呼吁以色列停止在约旦河西岸“非法和毫无理由”地扩建定居点。

他重申法国将承认巴勒斯坦国的决心。“实现持久和平需要建立一个主权的巴勒斯坦国，该国承认以色列及其安全权利，实现非军事化，并与以色列和平共处。”