哈萨克斯坦内务部加强预防家庭暴力综合措施

保障妇女权益、维护儿童安全以及弘扬家庭价值观是国家元首和内务部领导层重点关注的工作方向。本次行动重点针对家庭和日常生活领域的违法行为，特别是酒后引发的违法行为进行预防和干预。

在行动期间，警方将对有家庭暴力倾向人员进行居住地走访检查，并对问题家庭开展预防性工作，依法采取相应的法律干预措施。同时，相关部门还将查明诱发违法行为的原因和条件，加强对受害者的保护和支持。

此外，警方还将与非政府组织和危机中心合作，为家庭暴力受害者提供法律援助和咨询服务。

哈萨克斯坦内务部行政警察委员会管理局局长阿克玛拉尔·谢里克巴耶娃呼吁公众积极参与防范工作。

她表示：“我们呼吁广大公民不要对暴力行为漠不关心。如果您在邻里、熟人或亲属中，或在公共场所目睹违法行为，请不要袖手旁观。有时，一通及时的电话或一个简单的举动，就能挽救一个人的生命，让孩子免于恐惧。只有对暴力行为采取零容忍态度，我们才能建设一个安全、公正的社会。”

值得一提的是，为进一步加强对未成年人权益的保护，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前签署了《预防违法行为法》。根据该法律，全国将设立专门为遭受暴力侵害儿童提供援助的服务办公室，按照“一站式”原则为未成年人提供心理援助、法医鉴定及专业人员参与的问询等综合支持，以降低儿童重复接受调查带来的心理创伤风险。

此外，新法律还规定，在教育机构引入针对“需要特别关注未成年人”的教育支持机制，并在各地区设立儿童权益保护管理机构，以加强预防工作、协调保护措施，并为处于风险中的儿童提供及时帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】