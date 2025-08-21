哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会

哈萨克斯坦代表团由中央军事乐团、国防部仪仗队、舞蹈团以及中央歌舞团民族民间乐团组成。

8月20日，哈萨克斯坦国防部副部长、海军中将赛热克·博拉姆巴耶夫会见了即将启程参加第17届“斯帕斯克钟楼”军乐节的代表团成员。

Фото: Қорғаныс министрлігі

—你们将在世界最著名的舞台之一上表演。你们的每一个音符、每一个动作、每一个眼神，都将向观众传递我们国家的团结与独特文化。我祝愿你们灵感充沛，演出精彩和谐。-博拉姆巴耶夫说。

在即将到来的军乐节上，哈萨克斯坦军乐家们将演奏哈萨克经典音乐作品。

Фото: Қорғаныс министрлігі

—我们将努力为观众呈现古典、现代和民族音乐的优美旋律，展现我们文化与传统的独特魅力。当然，更重要的是通过音乐传递对祖国的热爱与忠诚。—哈萨克斯坦武装部队军乐团团长兼首席指挥阿勒玛斯·易卜拉欣莫夫表示。

Фото: Қорғаныс министрлігі

值得一提的是，本届“斯帕斯克钟楼”军乐节将于今年8月22日至31日举行。哈萨克斯坦代表团的参与不仅是一场国际文化交流，更是促进各国人民友谊与理解的象征。这一活动将有助于加强国际合作，交流经验，推动军事音乐文化的传播。

【编译：阿遥】