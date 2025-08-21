中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:51, 21 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦武装力量国家军事爱国主义中心创意团队将赴莫斯科，首次参加俄罗斯国际军乐节“斯帕斯克钟楼”。据国防部新闻处消息，来自白俄罗斯、布基纳法索、意大利、蒙古、阿联酋、塞尔维亚、埃塞俄比亚等国的乐团也将亮相这一盛会。

    哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    哈萨克斯坦代表团由中央军事乐团、国防部仪仗队、舞蹈团以及中央歌舞团民族民间乐团组成。

    8月20日，哈萨克斯坦国防部副部长、海军中将赛热克·博拉姆巴耶夫会见了即将启程参加第17届“斯帕斯克钟楼”军乐节的代表团成员。

    哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    —你们将在世界最著名的舞台之一上表演。你们的每一个音符、每一个动作、每一个眼神，都将向观众传递我们国家的团结与独特文化。我祝愿你们灵感充沛，演出精彩和谐。-博拉姆巴耶夫说。

    在即将到来的军乐节上，哈萨克斯坦军乐家们将演奏哈萨克经典音乐作品。

    哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    —我们将努力为观众呈现古典、现代和民族音乐的优美旋律，展现我们文化与传统的独特魅力。当然，更重要的是通过音乐传递对祖国的热爱与忠诚。—哈萨克斯坦武装部队军乐团团长兼首席指挥阿勒玛斯·易卜拉欣莫夫表示。

    哈萨克斯坦武装部队将赴莫斯科参加国际军乐盛会
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    值得一提的是，本届“斯帕斯克钟楼”军乐节将于今年8月22日至31日举行。哈萨克斯坦代表团的参与不仅是一场国际文化交流，更是促进各国人民友谊与理解的象征。这一活动将有助于加强国际合作，交流经验，推动军事音乐文化的传播。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 国防部 哈萨克斯坦与俄罗斯 军事 音乐
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读