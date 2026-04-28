交通部推进人工智能应用 通关时间将缩短至30分钟

他介绍，当前数字化转型的核心项目之一是Smart Cargo平台。该平台连接政府机构与企业，可通过二维码快速调取货物信息，人工智能系统能够自动审核文件、规划运输路线、监控运输过程并识别所需许可文件。

在该系统投入使用后，边境通关时间预计将由原先4小时缩短至30分钟，大幅提高跨境运输效率。

铁路运输领域同样在推进人工智能应用，目前约有10个相关项目正在实施。其中重点项目为KinetiX诊断平台。过去货运车厢检查主要依赖人工操作，耗时最长可达2小时，且受人为因素影响较大。

目前，该系统可围绕9项关键参数，对车厢运行状态进行自动化实时检测，并通过智能视频分析识别缺陷、预测潜在故障、汇总数据并生成报告。车辆检测时间已由2小时缩短至8分钟，进一步提升列车运行安全和运输效率。

在公路运输方面，相关部门正推进智能货运监管系统建设。人工智能可识别车辆运输路线，并与称重站数据进行比对，自动发现违规行为并发出预警。这将有助于遏制逃避超载检测现象，减少道路损耗。

萨乌兰巴耶夫还表示，交通部内部管理流程也在同步推进数字化改革。目前，部分文件和业务数据仍需人工处理，最长耗时可达30天。引入人工智能后，相关处理周期有望缩短至3天，显著提升行政效率。

此外，统一智能交通系统e-Kolik也正在建设中。该平台将依托QazTech打造，并整合铁路、公路等各类运输方式，实现数据采集、分析处理、交通流量预测及自动决策等功能。

部长指出，全球范围内，交通运输业是数据产生量最大的行业之一，人工智能将成为处理行业数据的重要工具，而e-Көлік平台未来将帮助行业实现前瞻性管理。

【编译：达娜】