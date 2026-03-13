交通部召开现场会议 推动巴克特—阿亚古兹铁路项目实施

据交通部介绍，哈萨克斯坦国家铁路公司、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金、总承包商中国港湾工程有限责任公司以及设计单位的代表出席了会议。

会议重点讨论了项目实施进度，并就各参与方在施工过程中的协调配合问题进行了深入交流。

据了解，巴克特—阿亚古兹铁路项目对于完善交通基础设施、构建跨境铁路走廊以及提升跨里海国际运输走廊运力具有重要战略意义。该铁路全长303公里。根据项目规划，沿线将建设11个车站、68座桥梁以及355座涵洞。

按照计划，该项目将于2027年底前建成投用。目前，工程勘察工作已全部完成，并在阿伊、绍尔潘、乌尔扎尔和巴克特等路段建成并投入使用4个工人营地。

泰詹诺夫在会上强调，必须确保项目按期完工，并要求各参建方保持高效、协同的工作机制。交通部将会同哈铁公司、承包商及地方行政机关，对项目建设进度持续开展常态化跟踪监管。

【编译：阿遥】