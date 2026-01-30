哈交通部民航委员会主席获任国际民航组织全球大使

此次任命体现了国际民航组织对哈萨克斯坦的高度信任，也是对其在推动国际民航议程中所作贡献的充分认可。

据悉，哈萨克斯坦代表是从涵盖56个国家的ICAO欧洲和北大西洋地区办事处范围内选拔产生的。哈萨克斯坦的入选，彰显了该国在落实ICAO《2026-2050年战略计划》优先事项中的积极地位与高效作为。

在担任ICAO大使期间，托姆皮耶娃将致力于提升国际社会对民航发展核心领域的关注，重点包括：保障航空业的可持续增长、培养及吸纳专业航空人才，以及扩大女性和青年在民航领域的参与度。

据民航委员会介绍，该职务属于志愿性质，执行过程中将严格遵守联合国及国际民航组织关于独立、中立和伦理的各项原则。

交通部表示，此次任命再次印证了哈萨克斯坦在全球民航体系中的活跃角色，以及该国在推动可持续发展、包容性增长和人力资本建设等国际倡议方面的坚定立场。

近日，托姆皮耶娃在出席马吉利斯（议会下院）公众事务会议上通报了2025年航空安全审计的最终结果。根据审计报告，哈萨克斯坦的航空安全评估得分高达95.7%。

【编译：阿遥】