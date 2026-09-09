交通部：今年前8个月中间走廊货运量增长22%

据交通部新闻处消息，论坛期间，与会各方就发展国际交通走廊、加强欧洲与亚洲之间的交通物流联系以及推进交通领域数字化等问题进行了讨论。与会各方重点讨论了中间走廊的发展、海运、铁路和港口运输的相互融合，以及提高国际供应链机动性和效率等问题。

论坛首日，贾尼别克·泰詹诺夫在“从海洋到走廊：世界贸易的新地理”专题会议上发表讲话。他指出，跨里海国际运输路线发展呈现积极态势。

“根据今年前8个月的结果，经由跨里海国际运输路线的货物运输量增长了22%。其中，东向西方向的过境运输量增长了55%。”他说。

发言期间，他向与会各方重点介绍了交通走廊数字化进展。论坛与会者还听取了关于国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建立交通路线数字地图必要性的介绍。这一举措的实施，将有助于综合展示国际交通走廊沿线交通基础设施、物流链以及货物流动的主要参数。

论坛期间，与会者还讨论了港口基础设施发展、海运领域国际合作、行业数字化转型、改善航行和船舶运输安全，以及在海事领域应用“单一窗口”原则等问题。

此外，泰詹诺夫在论坛期间还与相关部委和机构以及企业代表举行了双边会谈。会谈期间，双方讨论了进一步发展交通物流领域合作、增加中间走廊货运量以及推进交通流程数字化等问题。