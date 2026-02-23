冬不拉演绎《Numb》 哈萨克斯坦男声合唱团惊艳俄选秀舞台

在本轮竞赛中，合唱团翻唱了林肯公园的经典作品《Numb》。值得一提的是，演出采用哈萨克传统乐器冬不拉进行伴奏，将摇滚旋律与哈萨克民族音乐元素相融合，为这首作品赋予了新的艺术表达。

在登台前，参赛成员向现场观众介绍了团队情况。

—我们是哈萨克斯坦共和国国民警卫队歌舞团男声合唱团。作为国内首支职业男声合唱团，今年恰逢我们成立10周年。这对我们来说具有里程碑意义，-领队表示。

团队介绍称，哈萨克斯坦是一个多民族国家，因此合唱团能够运用包括哈萨克语、俄语、乌兹别克语在内的15种以上语言进行演唱。

此外，作为一支军事艺术团体，合唱团经常为来访的各国代表团举办专场演出。去年，他们曾为出席峰会的16国元首献唱。成员们坦言，能够在数百名专业音乐人面前登台演出，既是一种荣誉，也是一份责任。

—能够成为这样一个精彩节目的一部分，是我们长久以来的梦想，我们对此感到由衷的喜悦，-他总结道。

根据最终评分结果，合唱团在100张评委选票中获得90票，在领先梯队中位列第二。

事实上，这一冬不拉伴奏版《Numb》并非首次亮相。去年12月，该演出视频曾在社交媒体平台走红，在哈萨克斯坦网络空间引发广泛关注和积极评价。

【编译：阿遥】