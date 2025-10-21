交通部：全国粮食运输量增长40%

报告期内，粮食出口量为730万吨（增长43%），国内运输量为220万吨（增长33%）。

交通部称，所有主要方向的出口均呈现稳步增长的趋势。其中，饲料运输量达220万吨，比去年增长4.6倍。这表明加工业发展迅速，高附加值产品生产水平不断提升。

数据显示，向中亚国家（乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦）的粮食运输量增长了34%。此外，经阿克套和库鲁克港对伊朗的货运量已恢复，增长了3.3倍，达到70万吨。对阿富汗的货运量增长了40%，达到17.9万吨。

其他出口方向也显著增长：

• 俄罗斯——增长4.2倍（170万吨）；

• 阿塞拜疆——增长108倍（54.2万吨）；

• 波罗的海港口——增长14倍（60.6万吨）；

• 俄罗斯在波罗的海国家的港口——增长2.4倍（13.2万吨）；

• 黑海港口——增长1.4倍（25.6万吨）。

哈萨克斯坦还开辟了新的出口目的地，包括非洲国家（摩洛哥、阿尔及利亚）、越南和欧盟。

为了协调粮食货物运输并及时解决问题，交通部设立一个运营总部。总部成员包括：农业部、国家税收委员会、哈萨克斯坦粮食公司股份公司、哈萨克斯坦铁路快运公司、粮食运输公司、粮食生产公司、哈萨克斯坦粮食联盟，以及阿克套港和库鲁克港的代表。

【编译：小穆】