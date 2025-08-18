中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    09:00, 18 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦边防部队日：国家安全的坚实屏障

    哈萨克国际通讯社讯）8月18日是哈萨克斯坦的边防部队日。这一天不仅是守护国境线军人的节日，也彰显了他们为国家安宁和人民安全所作出的重要贡献。

    шекарашылар қалашығы
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    节日设立与意义

    2012年8月28日，时任总统根据第372号总统令正式将8月18日定为边防部队日。该节日被纳入《哈萨克斯坦共和国〈关于职业和其他节日的总统令〉》（1998年1月20日第3827号），以表彰守卫国家边境的军人和相关工作人员的职责与奉献。

    守卫国家边界是国家安全的重要组成部分，由政府及相关主管部门通过政治、法律、组织、经济、军事等多方面措施来实施。除国家机构外，哈萨克斯坦公民和组织也可以参与到边境安全的维护中。

    边防部队职责

    边防部队的工作涵盖多个方面，包括：

    • 守卫和巡逻国家边境；

    • 通过边境口岸检查人员、车辆、货物和物品；

    • 实施边境管控及口岸制度；

    • 监管内水域、领海及大陆架制度；

    • 处理边境突发事件；

    • 保护驻外机构安全等。

    国家安全委员会下属的边防局负责统筹协调，并与相关机构协同作战。

    上半年执法成果

    根据官方数据，2025年上半年，边防部队共拘留违法人员5359人，其中4696人为外国公民。

    • 共阻止1569起非法越境事件；

    • 查获62件武器与弹药、346本宗教书籍；

    • 查扣价值超过680万坚戈的燃油及价值28亿坚戈以上的消费品；

    • 拦截价值超过15亿坚戈的外币走私。

    此外，边防部队还制止了58起偷猎事件，没收了25艘水上工具和约20公里的渔网，避免了约3400万坚戈的经济损失。

    现代化建设

    近期，按照总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，边境基础设施升级正在推进。作为试点，位于哈—吉两国边境的霍尔代口岸已引入 Qgate 自动化护照检查系统，使通关时间缩短至1.5分钟，大幅提升了边境通行效率。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 国防部 节日 军事
