“达仁”不仅是一项奖项：哈萨克斯坦青年人才支持体系30余年演变历程

（哈萨克国际通讯社讯）30多年来，“达仁”国家青年奖（«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы）已成为哈萨克斯坦最具影响力的青年荣誉之一。随着评选机制不断完善，国家支持青年科学家、文艺工作者、运动员和社会活动家的方式也在持续升级。从最初的行政遴选到如今更加公开透明的竞争机制，“达仁”奖的发展历程折射出哈萨克斯坦青年人才培养体系的不断成熟。

从奖励人才到构建青年支持机制

据文化和信息部介绍，“达仁”国家青年奖于1992年依据政府决议设立。在独立初期，尽管国家财政条件有限，但支持优秀青年人才、推动科学、文化和体育事业发展已成为国家发展的重要任务。

文化和信息部表示，当时国家需要同时解决多项任务：既要支持有潜力的青年人才，又要建立促进科学、文化和体育发展的激励机制，并认可青年专业人士对国家社会经济发展的贡献。

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从封闭评选到专家评审

上世纪90年代，“达仁”奖的评选完全由政府主导。1992年至1996年期间，评选工作由内阁下设专门委员会负责，委员会既接受申请，也直接确定获奖者。奖项每两年颁发一次，获奖人数较少，整个遴选过程相对封闭。

文化和信息部指出，这种模式符合当时的治理特点，重大决策主要集中于中央国家机关。

转折发生在2010年代，“达仁”奖全面转向竞争性评选机制。如今，文化和信息部和青年与家庭事务委员会仅负责组织工作，最终获奖者由独立委员会评定。

评审委员会成员来自科学、艺术、体育、新闻和社会领域，多元化的专家构成使每份申请都能够得到更加全面、专业的评估。与过去行政主导的评选方式相比，当前获奖者由专业评审团遴选产生，程序更加公开透明。

年龄限制数次调整

奖项设立初期，35岁以下公民均可申报“达仁”奖，这一标准持续了20余年。

2015年，随着《国家青年政策法》修订，参评年龄上限下调至29岁。2023年，年龄限制再次恢复至35岁。

文化和信息部表示，这些变化均与国家青年政策相关法律法规的更新密切相关。

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评选标准更加注重实际成果

除年龄条件外，获奖者遴选标准也经历了明显变化。早期评选更加注重候选人在社会上的知名度和公众认可度，而如今，能够证明个人专业成就和实际贡献的成果已成为核心标准。

目前，评审主要考虑以下因素：

国际和全国性比赛获奖情况；

专业和创作领域取得的成果；

高水平体育成绩；

参与重要社会和创新项目的情况。

随着评选体系不断完善，“达仁”奖的评选领域已扩大至10个方向，包括科学、文学、新闻、体育、戏剧与电影、古典音乐、流行音乐、设计、民间艺术和社会活动等。

评选首先按照专业领域进行分类审核，以便更准确地评价各领域申请者的成就。随后，材料提交委员会最终审议，并通过公开投票、会议记录和形成正式决议等程序确定获奖名单。如出现票数相同情况，由委员会主席投出决定性一票。

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一批青年人才从这里走向更大舞台

自设立以来，“达仁”国家青年奖已产生380余名获奖者。

其中包括世界级体育明星达尼亚尔·叶列乌辛诺夫（Данияр Елеусінов）、热扎别克·艾特穆汗（Ризабек Айтмұхан）和达斯坦·萨特巴耶夫（Дастан Сәтбаев），以及歌手迪玛希·库达依别尔艮（Димаш Құдайберген）、恩利克·库拉尔别克（Еңлік Курарбек）、鲁希娅·拜杜克诺娃（Рухия Байдүкенова）和博拉特·萨德里丁（Болат Садриддин）等艺术界代表。

古典音乐领域的巴格然·叶西尔克普（Бағжан Есіркеп）和纳泽姆·萨金泰（Назым Сағынтай），民间艺术领域的阿斯卡尔·穆基亚特（Асқар Мұқият）和因卡尔·艾达尔汗克孜（Інкәр Айдарханқызы），以及演员阿扬·乌捷普别尔根（Аян Өтепберген）和叶尔多斯·沙伊克诺夫（Елдос Шайкенов）等，也通过持续取得优异成绩不断提升着该奖项的社会影响力。

科学领域中，费奥多尔·马利奇克（Федор Мальчик）、叶拉瑟尔·叶尔兰吾勒（Ерасыл Ерланұлы）、努尔兰·卡纳特（Нұрлан Қанат）和阿谢姆·阿希莫娃（Әсем Әшімова）等获奖者同样取得了突出成绩。

目前，该奖项最年轻的获得者是歌剧演员玛丽娅·穆德里亚克（Мария Мудряк）。

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奖金不断提高，荣誉价值日益凸显

随着制度不断完善，奖金额度也经历多次调整：

2014年至2017年：20万坚戈；

2018年至2023年：60万坚戈；

2024年至2026年：100万坚戈。

不过，随着奖项影响力持续扩大，其核心价值已逐渐超越奖金本身。对于众多青年人才而言，能够获得国家层面的认可和肯定，已成为这一奖项最重要的意义所在。

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全流程数字化改革正在推进

文化和信息部表示，“达仁”国家青年奖的申请和评审程序未来将逐步实现数字化，部分环节还将分阶段纳入国家公共服务体系。

这意味着，“达仁”奖正朝着更加标准化、透明化和数字化的方向发展。虽然评选机制不断更新，但其核心使命始终未变——以国家名义认可青年人才的成就，并为更多年轻人创造成长和发展的机会。