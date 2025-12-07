内务部：阿拉木图犯罪率下降13%

部长率领的代表团首先参加了阿拉木图警察局新馆的开幕活动。该馆占地272平方米，陈列有档案资料、照片、各时期警用制服、技术装备及奖章，全面展示了该市公安机关的发展历程。萨德诺夫在贵宾留言簿上留下了纪念题词。

视察最后，部长主持召开了阿拉木图警察局及国民警卫队地区指挥部的工作会议，听取了相关负责人就今年以来的执法工作成果和下一阶段重点任务的汇报。他强调，总统提出的核心要求仍然是确保“法律与秩序”。

萨德诺夫指出，阿拉木图是全国最大的城市，警务人员的专业能力直接关系到数百万居民和游客的安全与安宁。

据介绍，当地通过实施一系列综合打击犯罪举措，已取得显著成效：犯罪总量下降13%，其中杀人、重伤案件、盗窃、诈骗、抢劫、暴力袭击、累犯及街头犯罪等类别均下降幅度更大。

部长特别强调公共秩序维护工作的重要性，要求进一步提高巡逻警察、国民警卫队警力和综合执法力量的专业化水平，并在工作中坚持礼貌与严格并重的原则。

“法律与秩序不是一句口号，而是正常社会生活的基础。每个人都希望生活在安全的国家。维护治安是我们的日常职责，但公民的守法意识同样至关重要。”萨德诺夫表示。

他同时指出地区部门工作中仍存在不足，并提出明确要求：加强预防性工作、确保及时高质量处理公民诉求、继续推广数字化解决方案，提高执法效率和公众便利度。

萨德诺夫最后强调，进一步加强国家执法体系建设，需要全体人员的纪律、自觉与协同配合。内务部将持续推进现代化、公开化与提效改革，确保各项任务全面落实。

【编译：达娜】