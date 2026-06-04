办完证不用再跑一趟：哈国证件快递到家服务持续升温

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦通过快递配送领取办理完成证件的服务需求持续增长。如今，居民无需再次前往公共服务中心（ЦОН），即可在家中收取办理完成的文件。

据“为公民服务”国家集团公司消息，2026年前三个月，全国共办理此项证件配送服务426次。

该服务允许申请人在办理业务时同步申请文件配送，并填写收件地址及支付相关费用。待证件制作完成后，快递人员将主动联系申请人，并于当天将文件送达指定地点。

在交付过程中，工作人员将核验申请人的身份证件以及专属确认码，以确保文件安全送达。

目前，快递配送服务已覆盖15项国家服务事项，包括出生、结婚、离婚和死亡证明补发，档案证明开具，学历证书补办，以及文件加注认证（Apostille）和民事状态登记记录恢复等服务。

根据规定，配送费用因地区而异。在阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特三市，配送费用为2061坚戈；其他地区的配送费用为1036坚戈。

此外，居民还可通过“ЦОН”手机应用程序实时查询文件配送进度，在线查看办理和配送状态。

据了解，该服务于2024年正式推出，旨在简化证件领取流程，节省居民时间，减少群众再次前往公共服务中心办理相关手续的需求。