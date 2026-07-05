“阿拜”“卡拉克”“江布尔”“钦基勒杰克”：冬不拉有100多种类型

（哈萨克国际通讯社讯）提到冬不拉，人们通常会想到一种两弦、带品、琴身呈水滴状、中央有一个音孔的传统乐器。但事实上，冬不拉的种类超过100种。不同地区会根据自身生活方式，甚至当地生长的树木，制作出不同形制的冬不拉。国家冬不拉日前夕，哈通社记者走访阿斯塔纳市艺术博物馆，了解了这一哈萨克民族主要乐器的历史。

冬不拉的起源与传说

哈萨克民间有一句广为流传的话：“真正的哈萨克人，不是哈萨克人，真正的哈萨克人是冬不拉。”这句话足以说明冬不拉在哈萨克民族精神世界中的重要地位。

阿斯塔纳市艺术博物馆首席藏品保管员、职业音乐人阿扎马特·巴基亚（Азамат Бақия）介绍，关于冬不拉的起源有多种传说。突厥语民族中都存在外形相近的弦乐器，只是名称各不相同。传说中，猎人射中的动物肠线被拉伸挂起，风吹过时发出声音，后来有人据此制成了乐器。

Фото: Камила Мүлік/Kazinform

据他介绍，目前已知最古老的类似乐器可追溯至约5000年前，被称为“托普舒尔”（топшур）。

冬不拉的历史痕迹也保存在岩画中。例如，在乌勒套地区比列乌特和布兰特战役遗址一带，至今仍能看到弹奏冬不拉人物的岩画形象。

一个人收集的1600件乐器

阿扎马特·巴基亚曾在著名制琴师穆萨·阿迪勒（Мұса Әділ）的工作室工作4年。他表示，冬不拉形制的差异，与各地树木资源密切相关。

在树木资源较多的卡拉套、杰特苏和萨热阿尔卡地区，冬不拉琴身往往较宽，声音浑厚悠长，由此形成了“谢尔特佩”库伊风格。而在克孜勒奥尔达、阿拉尔和阿克托别等较为炎热、树木较矮的地区，乐器声音更短促，需要连续演奏来衔接旋律，由此发展出“托克佩”库伊风格。

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阿扎马特·巴基亚收藏的1600件乐器，均由他在考察途中亲手收集。每一件乐器背后，都有一个人、一个家族甚至一个部族的故事。

他介绍说，馆内有从蒙古国带回的“克烈冬不拉”。这种冬不拉体积较小，便于骑马时携带。馆中还保存有多种特殊形制的冬不拉，包括阿拜冬不拉、库尔曼加兹冬不拉、卡内什·萨特巴耶夫晚年使用过的冬不拉，以及1802年制作的“卡拉克冬不拉”。

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其中，阿拜冬不拉据称为三弦冬不拉，并融合了俄罗斯巴拉莱卡的一些元素。三弦冬不拉主要流行于东哈萨克斯坦地区，第三根弦被称为“布尔东”，是古老的定音方式之一，可拓展乐器的音色表现力。阿拜和沙卡里姆使用过的冬不拉，据称也属于这种类型。

交响化让冬不拉形制发生变化

现代冬不拉的外形，很大程度上受到民族乐器管弦乐团发展的影响。

20世纪30年代，阿赫梅特·朱巴诺夫（Ахмет Жұбанов）创立首个民族乐器管弦乐团。为了使冬不拉和库布孜的音色适应乐团演奏需求，当时专门设立了实验工作室，对乐器进行改良和标准化。

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正是在这一时期，普里马、女中音、男高音、低音等不同声部的冬不拉相继出现。冬不拉也被纳入48种规格体系，并逐步实现标准化。琴品数量增加至19个，是为了让一件乐器能够演奏更广泛的作品。

标准化冬不拉最早由卡拉干达附近奥萨卡罗夫卡村的一家工厂生产。

乐器不能只被关在博物馆里

阿扎马特·巴基亚认为，如果只把艺术作为博物馆中的文物保存起来，民族文化就会失去生命力。

如今，冬不拉已出现电声版、塑料版，甚至无琴身版本。“阿尔达斯潘”乐队曾将电声冬不拉与重摇滚结合，歌手阿克托特·博雷舍娃（Ақтоты Болышева）也曾将塑料材质冬不拉带上舞台。研究人员认为，这些尝试并非错误，而是传统乐器适应时代发展的表现。

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他指出，哈萨克民族曾拥有120多种乐器，但真正达到今天冬不拉这种传承高度的只有少数。许多传统乐器仍处于被遗忘状态，需要重新研究和复兴。

曾经一度消失的“杰特根”就是重新回归舞台的例子。研究者博拉特·萨雷巴耶夫（Болат Сарыбаев）对其进行复原，并推动作曲家为其创作作品，使这一乐器重新进入公众视野。

学会弹奏，更要理解冬不拉

著名库伊演奏家詹加利·朱兹拜（Жанғали Жүзбай）认为，冬不拉是民族之声。

他说，冬不拉低沉悠扬的音色中，有哈萨克民族的声音；两根琴弦，则像哈萨克人心灵的律动。音乐艺术不仅需要演奏者，也需要真正懂得倾听的人。

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他认为，并不是每个人都必须会弹冬不拉，但每个人都应理解冬不拉的旋律、价值和精神内涵。

朱兹拜表示，冬不拉种类繁多，也反映出哈萨克人的生活方式和社会角色。游牧生活中使用的冬不拉更小巧，便于携带；女孩使用的冬不拉、男子使用的冬不拉、专业库伊演奏家的冬不拉，也各有不同。

儿童使用的冬不拉被称为“巴勒布拉温”，有时也被称作“钦基勒杰克”。

会随着冬不拉起舞的“奥尔特克”

冬不拉艺术不仅可以听，也可以看。“奥尔特克”（Ортеке）便是其中独具特色的一种表演形式。

表演时，传统两弦冬不拉与木制山羊玩偶共同使用。木偶被固定在专门支架上，并通过细绳与演奏者手指相连。当演奏者弹奏冬不拉时，手指动作会带动木偶跳动起舞，形成音乐与木偶表演结合的独特艺术形式。

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阿斯塔纳市艺术博物馆内保存有与冬不拉相连的山羊木偶，其作为“奥尔特克”文化的见证被陈列展示。

数字化方式让冬不拉学习更便捷

过去，冬不拉主要通过师徒面对面传授和口传心授的方式学习。如今，数字化学习方式正在普及。

通过为每根琴弦和每个品位标注数字，学习者即使不懂五线谱，也可以按照数字顺序学习歌曲或库伊。这种方法尤其适合业余爱好者。此外，调音应用、数字曲谱和分步骤教学视频，也让冬不拉学习更加便捷。

詹加利·朱兹拜介绍，数字谱在哈萨克斯坦的推广者是科学博士朱马格勒德·纳日梅杰诺夫（Жұмагелді Нәжімеденов），其编写的教材目前已广泛用于兴趣班教学。

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不过，专家也指出，数字谱虽然便于快速入门，但在表现音乐节奏、手法、情感和内涵方面仍有局限，因此在专业教学中并未完全取代传统方法。

阿扎马特·巴基亚表示，如今冬不拉音色也已实现数字化，即便不会弹奏冬不拉的人，也可以通过键盘模拟其旋律。传统与技术正在并行发展，共同推动这一神圣乐器走向新一代。

世界认可的哈萨克库伊

哈萨克库伊艺术也获得了国际社会的高度认可。据哈萨克斯坦社会发展研究所资料，2014年，“哈萨克传统冬不拉库伊”首次被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

从西部地区到锡尔河流域，从萨热阿尔卡到杰特苏和阿尔泰，不同流派的库伊传统与库尔曼加兹、达乌列特克列伊、季娜、塔特季姆别特、苏吉尔、阿布勒、克特布哈等大师的创作紧密相连。如今，这些传统通过专业艺术团体、教育机构和民间创作中心得以保存，并继续传向年轻一代。

值得一提的是，2024年，在巴甫洛达尔举行的世界游牧民族运动会相关活动前夕，100名冬不拉演奏者同时表演“奥尔特克”舞，创下哈萨克斯坦纪录。额尔齐斯河畔琴声回荡的那一刻，也再次证明了冬不拉跨越千年仍然生生不息的生命力。