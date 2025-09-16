哈萨克斯坦内部迁徙与区域发展：为何人口不断流向大城市？

人口激增与城市承载力挑战

据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年下半年国内迁徙人数较2024年同期增长20.6%。其中，阿斯塔纳的增长尤为显著。过去三年，首都人口增加了25万人，仅2024年一年便新增迁入10万人。

官方数据显示，阿斯塔纳常住人口约150万，但城市基础设施实际每天服务的人口接近190万，相当于额外承载了一座40万人口的城市。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，教育、医疗等公共服务已接近极限。首都每年需新增15所学校，医疗床位紧张，门诊过度拥挤。与此同时，市政府被迫将60%的预算投入社会支出，影响了城市的超前发展。

专家：迁徙加剧区域失衡

研究中心“Sange”负责人、社会学家扎娜尔·詹多索娃指出，人口迁徙主要流向阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特，因为这些城市集中了更多就业机会和更高收入。但这种趋势可能削弱中小城市和农村的发展活力。

她援引联合国数据称，发达国家的城镇化率普遍在70%—90%之间，而哈萨克斯坦已从2010年的39%提升至2025年的63%。她强调，若区域无法提供足够就业和稳定收入，人口外流将进一步加剧。

公共基金会Urban Forum Kazakhstan负责人阿迪尔·努尔马科夫认为，迁徙不可被压制，而应通过科学的城市规划去适应。他强调，新建住宅区不能只修住房，而应同步建设学校、医疗机构、公共交通和就业岗位。否则城市将变得单一且失衡。

Фото: eurasian-research.org

发展区域是缓解迁徙压力的关键

政治学家阿森·卡伊达罗娃认为，解决迁徙问题的核心在于加快区域发展。她以突厥斯坦州为例，指出在该地区，通过基础设施和经济建设，迁徙压力得到有效缓解。如果其他地区也同步改善文化、就业和生活条件，人口外流将明显减少。

议员叶尔博拉特·萨吾雷科夫强调，过去20年已有超过1400个乡村消失，另有500个被认定为“不具备发展前景”。他表示，乡村不仅是居住地，更是历史与文化的承载体。要留住年轻人，必须提供住房、税收优惠和特殊经济政策，同时强化“带着文凭去乡村”（Дипломмен ауылға） 计划。

平衡城市化与乡村发展

专家普遍认为，城市化是自然趋势，但不能忽视区域平衡。若国家能系统推进区域经济与社会发展，内部迁徙将趋于均衡，城乡差距也会缩小。

总统托卡耶夫同时指出，目前缺乏全国统一的迁徙统计与管理系统，给劳动力市场规划带来困难。政府亟需建立统一的数字化管理体系，以更好地掌握国内外人口流动，并提升各地区的吸引力。

【编译：达娜】