哈内务部加强与突厥国家组织成员国打击跨国犯罪合作

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦内务部消息，突厥国家组织成员国内务部长就加强打击跨国犯罪、极端主义、恐怖主义、人口贩运和非法移民等领域合作达成共识。

哈萨克斯坦内务部指出，当前犯罪团伙往往跨国活动，并利用数字技术不断改变路线和隐蔽方式。在此背景下，各国执法机构之间保持直接联系并及时交换信息尤为重要。

哈方表示，相关国际合作已取得实际成果。例如，在土耳其执法部门协助下，一起发生在伊斯坦布尔、涉及哈萨克斯坦公民遇害的案件得以侦破。

会议还重点讨论了打击极端主义和恐怖主义问题。今年以来，哈萨克斯坦内务部已拘留并驱逐145名持激进思想的外国公民。

在国际执法合作方面，应哈方请求，阿塞拜疆执法机关在巴库拘捕了一名涉嫌多起犯罪的宗教激进分子；乌兹别克斯坦拘捕了一名因宣传恐怖主义和参与有组织犯罪团伙而被哈方通缉的人员；吉尔吉斯斯坦则拘捕了一名涉嫌煽动社会仇恨的在逃人员。

- 当前许多威胁已经超越单一国家边界，因此，各国相关部门之间保持直接联系并及时交换信息尤为重要。只有通过共同合作，才能迅速找到并拘捕那些试图逃往境外的人员。 - 哈萨克斯坦内务部长耶尔詹·萨德诺夫表示。

哈方提议进一步加强突厥国家组织成员国相关部门在跨国犯罪、极端主义和恐怖主义问题上的业务信息交换和直接协作。

会议还将打击人口贩运和非法移民列为重点议题。

内务部表示，该领域工作不仅包括侦破犯罪，还包括预防犯罪和保护受害者。哈方已与联合国国际移民组织共同制定并批准人口贩运受害者识别行动机制。

针对近年来出现的新型非法移民组织方式，内务部指出，犯罪团伙会通过虚假就业、虚假居住登记和伪造邀请函等方式，为非法移民提供所谓“合法化”渠道。

- 这类犯罪模式往往跨越国界，因此必须共同应对。 - 耶尔詹·萨德诺夫指出。

为此，他建议各方定期交换有关非法移民通道、组织者、运输人员以及人口贩运受害者的信息。

在劳务移民方面，萨德诺夫还呼吁重点识别劳动移民中可能存在的剥削迹象，并开展联合行动。

- 我们的共同任务，不只是查处个别案件，而是要查清整个犯罪链条，从组织者、中间人到直接实施剥削的人。最重要的是，要及时发现并保护受害者。 - 他表示。

此前，托卡耶夫总统在突厥国家组织成员国内务部长理事会会议前，会见了各成员国执法机构负责人。