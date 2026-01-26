保护北咸海：哈萨克斯坦水资源部与世界银行推进新合作项目

会谈重点围绕北咸海保护项目第二阶段的实施展开。哈萨克斯坦水资源和灌溉部表示，该阶段核心内容包括对阔科阿拉尔大坝进行重建，以进一步抬升海域水位。目前，相关项目的前期设计与论证工作已接近完成。

与此同时，双方还讨论了在克孜勒奥尔达州实施灌溉网络修复项目的准备情况。该项目计划引入数字化与自动化管理元素，对现有灌溉系统进行现代化改造，从而提升水资源使用效率，并将节约下来的水量引入北咸海。

据介绍，上述项目目前正处于国家级技术与经济可行性评估（国家鉴定）阶段。会谈结束后，双方一致同意，将相关合作倡议提交由哈萨克斯坦政府总理主持召开的有关国际金融机构合作协调委员会审议。

努尔詹·努尔吉格托夫表示，在第五届国家库鲁尔泰会议上，国家元首已就北咸海保护问题作出明确部署，该议题仍将是国家水资源政策的重点方向之一。他指出，哈萨克斯坦正在与所有跨境水资源相关邻国构建新的法律框架，并通过双边委员会机制，持续加强协调与合作。

他强调，北咸海的保护与恢复不仅具有生态意义，同时也关乎社会稳定与国家战略利益，因此相关项目对哈方而言具有特殊而重要的意义。

【编译：达娜】