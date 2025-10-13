中文
    哈萨克斯坦内务部建议禁止在线销售酒类产品

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦内务部部长叶尔詹·萨德诺夫13日在“政府时段”会上表示，内务部建议在全国范围内禁止线上销售酒类产品，以遏制与酒精滥用相关的犯罪和社会风险。

    АҚШ-тың ЕО алкоголь өнімдеріне енгізген тарифтеріне бола 25 000 жұмыс орнының болашағы бұлыңғыр
    Фото: Pixabay.com

    据内务部数据，哈萨克斯坦每年约有多达1万起犯罪案件在醉酒状态下发生。目前，警方正在采取一系列预防措施，包括：

    • 查处公共场所饮酒行为；

    • 将处于醉酒状态的人员从公共场所隔离；

    • 对纳入监管名单人员实施禁止饮酒令。

    然而，萨德诺夫强调，这些措施主要是在“事后干预”，并非从源头控制问题。

    他指出，一些不守规矩的商家为了盈利，通过“伪装成咖啡馆或酒吧”的方式规避时间限制，甚至利用在线配送实现24小时售酒。即便取消其销售许可证，也可以通过他人名义迅速重新申请，使处罚形同虚设。

    为此，内务部提出以下建议：

    • 酒类零售应仅限于专门渠道销售，例如“酒类专营店”（alcomarket）；

    • 严格提高酒类销售许可证的发放标准，并设定数量限制；

    • 全面禁止酒类在线销售和配送服务。

    此外，萨德诺夫还表示，有必要限制娱乐场所内酒类销售时间，因为目前已有超过1400起犯罪案件（其中包括3起凶杀案）发生在此类场所。

    他指出：“当前部分政府机构对这些措施持保留态度，但从公共安全以及保护公民生命与健康的角度出发，我们必须作出更严格的政策决策。”

    【编译：达娜】

