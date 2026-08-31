不只是果皮红，果肉也呈红色——涅兹韦茨基苹果有何特别之处

涅兹韦茨基苹果在开花期也十分特别，其花朵呈粉红至紫红色，观赏性较强。

据介绍，涅兹韦茨基苹果是自然界中较为罕见的野生苹果种类之一，其遗传资源对于保护野生苹果品种及其自然生物多样性具有重要意义。

Фото: ҚР Экология вазирлиги

生态和自然资源部提醒，如果在野外发现这种树木，不应随意采摘果实或折断树枝。

“涅兹韦茨基苹果已被列入哈萨克斯坦红皮书。它看起来与普通苹果相似，但切开果实后，其区别便会显现出来。”该部门在消息中表示。

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资料显示，涅兹韦茨基苹果主要分布于卡拉套山和塔拉斯阿拉套山脉一带，树高约5至8米。树冠枝条较为分叉，树干呈棕色或红色；叶片呈椭圆形，具有掌状分裂特征，叶缘呈锯齿状。

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其花朵为浓郁的深红色，主要通过种子繁殖。通常在5月至6月开花，7月至9月结果。果实颜色鲜红，果肉肥厚多汁，味道甜美。

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去年9月19日，阿拉木图州塔勒哈尔县举行的“花园日”论坛上，有关部门宣布，未来三年，阿拉木图州将新增110公顷苹果树种植面积，以重振著名的阿波尔特苹果品种。