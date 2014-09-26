C罗推特粉丝超3000万 高居体坛榜第一

哈通社阿斯塔纳9月26日电，据sovsport.md消息，葡萄牙巨星C罗的推特粉丝数量日前突破3000万人，本周三C罗专门为此发推称，"喔！我的推特粉丝已经达到3000万人，这太惊人了。感谢大家。"

29岁的C罗目前是皇马的头号球星，并且获得了2013年金球奖，去年一年C罗的推特粉丝就增加了800万。在今年9月最新出版的吉尼斯世界纪录60周年版中，当时C罗就以2950万推特粉丝成为了世界运动界推特粉丝数量最多的人，而现在C罗又打破了自己创造的吉尼斯世界纪录。

不过在当今足坛和C罗齐名的梅西目前为止还没有开通推特帐号，因此才让C罗在这个排行榜上一枝独秀。在体育明星推特粉丝数排行榜上，排名第二位的是巴西球星卡卡，不过他的粉丝数量只有2090万，仅是C罗的三分之二。目前卡卡已经离开欧洲足坛返回巴西联赛踢球，这可能导致他的影响力和吸引力下降。去年8月卡卡的推特粉丝书就达到了1620万人，但一年多的时间过去了，他的粉丝数只增加了470万，和C罗的差距也因此越来越大。

在榜单前十位体坛明星中，有八人是足球明星，只有两人是篮球明星，而篮球皇帝勒布朗-詹姆斯就是其中之一，在2010年开通推特的他以1480万粉丝数在排行榜上排在第三位，不过C罗的推特粉丝数是他两倍有余。而排名第四的则是效力于巴萨的内马尔，他的推特粉丝数为1440万，仅稍稍落后于詹姆斯。另一位推特粉丝数上千万的则是小罗，虽然目前他已经到墨西哥联赛淘金，但这并不妨碍有1070万粉丝关注他的推特。

据悉，尽管C罗推特粉丝数位居全世界体坛知名人士榜单的第一位，但在世界名人排行榜上仅排在第13位。 在世界名人推特粉丝排行榜上，美国总统奥巴马、凯特•佩里、贾斯丁•比伯排在了前三位。

以下是体育明星推特粉丝排行榜： 1.C罗 （足球 皇家马德里） 3000万 2.卡卡 （足球 圣保罗）2090万 3.勒布朗∙詹姆斯（篮球 克利夫兰骑士）1490万 4.内马尔（足球 巴塞罗那）1450万 5.罗纳尔迪尼奥（足球 克雷塔罗）1080万 6.鲁尼（足球 曼联）997万 7.安德雷斯∙伊涅斯塔（足球 巴塞罗那）961万 8.赫拉德∙皮克 （足球 巴塞罗那）947万 9.哈维∙阿隆索 （足球 拜仁）819万 10.凯文∙杜兰特 （篮球 俄克拉荷马雷霆） 817万