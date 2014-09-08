从C罗到J罗都是他的人-揭密足坛大鳄门德斯

哈通社阿斯塔纳电，据U体育网站报道 迪马利亚、J罗、迭戈-科斯塔、曼加拉，在过去这2个月，这4名球员的转会总交易额超过了2亿英镑!这还不包括租借至曼联的法尔考高达5130万英镑的身价。毫无疑问，48岁的葡萄牙经纪人门德斯是这些天价转会的幕后"大BOSS"。从穆里尼奥到C罗，门德斯拥有当今足坛最值钱的教练和球员，他才是整个转会市场的最大赢家。

据《每日邮报》统计，门德斯经手的转会交易总额已经达到了10亿英镑。而以每桩交易抽成10%计算，门德斯今年夏天至少入账2000万英镑，而他自从事该行业以来，从转会交易中至少获利1亿英镑。但是，这并不是他全部的收入来源，他的GestiFute 公司旗下还有许多球员。

门德斯已经结婚并有了5个孩子，据悉，他随身携带4部手机，精通英语、西班牙语、法语和意大利语，同时还在其他经纪公司担任顾问。 虽然门德斯这样真人版的"足球经理"令不少球迷羡慕不已，但也有人认为这是现代足球来的灾难。在充满变数的转会市场上，他可以让你凭借勤奋和天赋而身价大涨;在向来混乱的资本市场中，他是少数几个控制着大部分球员和俱乐部的关键人物。一位了解门德斯的知情人士如此描述他："他签下球员后，从来不急于推销牟利，而是放长线吊大鱼。" 不仅如此，门德斯乐于与球员保持亲密的关系，而不仅仅限于合作伙伴。C罗就表示门德斯是一位"公平而诚实的人，我完全信任他"。几年前，穆里尼奥也曾表示"如果有最佳经纪人奖，我确信门德斯是当之无愧的获得者。"狂人同时透露，门德斯还鼓励球员们要"尊重他们对俱乐部的承诺和责任"。弗格森曾经称赞他是"我所接触过的最好的经纪人。" 门德斯在里斯本出生并成长，他的父亲是葡萄牙最大的石油公司Petrogal的员工。20岁之前，门德斯是葡萄牙业余联赛的一名左边锋，他曾经营过音像店，后来在卡米尼亚开酒吧时遇到了还是球员的努诺-桑托(现瓦伦西亚主帅)，并帮助他加盟了拉科鲁尼亚。18年后，今年夏天，桑托从门德斯手下租借了3名年轻球员。。 从桑托开始，门德斯渐渐走上了经纪人的道路。他先是帮助科斯蒂尼亚从名不见经传的国民队到了摩纳哥，又将卡普乔从默默无闻的吉马良斯带到了葡超豪门波尔图。他的生意越从做越大，与葡萄牙当时最有影响力的经纪人若泽-维加形成了竞争，2002年，双方甚至因为菲戈的问题而在里斯本机场当众扭打在了一起。 虽然没能成功挖走菲戈，但是门德斯抢到了比亚纳、夸雷斯马和C罗，更重要的是，他从另一位经纪人 Jose Baidek手中挖走了穆里尼奥。2008年时，门德斯已经将葡萄牙足坛名气最大的几名球员都收归账下。当时葡萄牙主帅斯科拉里阵中的23名球员中，有16名都是门德斯的客户，当然，也包括斯科拉里本人，后者随后在他的帮助下去了切尔西。

不可否认的是，门德斯的影响力正在与日俱增。GestiFute公司的客户名单上已经有了58个名字，其中2个是教练--穆里尼奥和努诺-桑托(瓦伦西亚主帅)。皇马的佩佩、科恩特朗同样是门德斯旗下的球员，曼联的大卫-德赫亚、安德斯、摩纳哥的卡瓦略和穆蒂尼奥也不例外。在这56名球员中，在18名球员年龄在23岁或以下，大部分人来自葡萄牙和西班牙。发现潜力股并跟踪这些天才是门德斯公司的一大特点。这也就难怪门德斯与他的客户们合照时总是笑容满面了。