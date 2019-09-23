中亚-美国C5+1会议在纽约举行

哈通社/纽约/9月23日—中亚五国与美国之间的C5+1会议23日在纽约举行。

据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔•特列吾别尔德、吉尔吉斯斯坦外交部部长钦吉斯•艾达尔别科夫、塔吉克斯坦外交部部长希罗吉丁•穆赫里丁、乌兹别克斯坦外交部部长阿卜杜拉济兹•卡米洛夫、土库曼斯坦驻美国大使梅拉德•奥拉佐夫和美国国务卿迈克•蓬佩奥出席了会议。

会议就扩大双边贸易和投资关系以及促进一体化进程，共同努力应对中亚地区面临的挑战等问题进行讨论。

会上，特列吾别尔德强调，C5+1对话平台正日益成为推动中亚地区经济合作，吸引美国资源发展地区过境基础设施，以及加强地区安全稳定的有效机制。

同时，哈外长还强调了继续在C5+1框架内开展工作以吸引美国技术和投资的重要性，他指出，C5+1对话平台取得的进展应当为美国和中亚地区的企业发展发挥模范带头作用。

美国国务卿蓬佩奥指出，中亚国家从战乱地区撤离其公民的人道主义行动为国际社会树立了榜样。同时，蓬佩奥强调了中亚国家经济伙伴关系的重要性，并提到了美国在基础设施建设方面与该地区的合作前景，其中包括在国际开发金融公司（IDFC）框架内开展合作的可能性。

此外，蓬佩奥还强调了中亚国家与阿富汗之间的合作重要性，以建立稳定和可持续的经济增长。

值得一提的是，C5+1机制是中亚五国与美国之间开展良性互动的多边机制，会议议题包括经济发展、区域合作以及安全问题。

由6个国家外事领导人参与的这一重要的国际性会议于2015年11月1日在撒马尔罕首次举行。

【编译：达娜】