C5+1国家签署文化遗产合作意向声明

声明中，各国承认C5+1国家丰富多样的文化遗产及其对人类文明发展的独特贡献，并强调保护与传承文化遗产的重要意义。

各国一致认为，应通过文化交流、博物馆合作和文化遗产保护经验共享，不断深化在文化领域的联系与协作。

根据声明，C5+1国家计划通过以下措施加强在文化遗产保护与交流方面的合作：

强化执法与边境协作，在文化财产保护、海关与安全领域共享信息，防止文化珍品被非法交易；

建立区域性合作网络，共同打击文化艺术品非法流通，维护艺术市场的完整性；

将文化遗产融入经济发展，研究如何通过旅游业与创意产业促进文化传承，并发展相关英语教育；

扩大机构间合作，在文物保护、展览策划、数字化、修复、考古与建筑遗产管理等领域开展专家交流与培训；

积极参与国家博物馆理事会工作，推动六国在博物馆事务中的协调与互助；

促进博物馆间合作与展览交流，包括在各国主要博物馆举办联合展览、互换展品；

在国际平台上共同发声，就文化遗产保护与推广问题表达共同立场；

支持传统手工艺与装饰艺术，保护民间文化、音乐与舞蹈传统；

推动教育、科研与创新合作，在高校与研究机构间建立联合项目，加强文化遗产保护相关学术研究；

举办文化节与艺术活动，共同展示各国丰富多彩的文化传统。

Photo credit: Kazakh MFA

【编译：达娜】