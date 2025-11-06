华盛顿“C5+1”峰会：中亚与美国合作进入新阶段

中亚外交进入“联合发声”阶段

近年来，中亚五国与世界主要大国的关系显著改善，其中“C5+1”合作机制发挥了重要作用。与其分别进行双边磋商，各国更倾向以整体区域身份表达共同立场，从而在与外部伙伴的合作中赢得更大主动权。

“C5+1”机制于2015年在纽约联合国大会期间正式启动，当时由美国与中亚五国共同倡议。首届部长级会议在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，美国国务卿约翰·克里出席。自那时起，美中亚对话成为区域外交的重要平台。

2023年，美国前总统乔·拜登首次以国家元首级形式召开“C5+1”峰会，开启了高层定期对话的新阶段。此后，双方在经济、能源、生态与安全等领域的合作不断深化。

值得一提的是，去年在阿拉木图举办的“B5+1”国际论坛，是“C5+1”机制在商界的延伸。来自中亚及美国的200多名专家围绕贸易、物流与投资合作展开讨论。

据哈萨克斯坦经济研究院统计，自2015年以来，哈美双边贸易额稳步增长，从当年的19亿美元增至2024年的42亿美元。

专家：美中亚合作或助推哈萨克斯坦引入投资与先进技术

哈萨克斯坦总统战略研究所（ҚСЗИ）亚洲研究部首席专家阿利谢尔·塔斯泰诺夫指出，美国视“C5+1”为深化与中亚关系的重要平台。根据美国《国家安全战略》，中亚在应对气候变化、维护能源与粮食安全、促进交通物流发展等方面具有独特战略价值。

“美国参与地区合作，将为哈萨克斯坦吸引投资和引入先进技术提供更多机会，并可通过世行、亚行及欧洲复兴开发银行等机构渠道，利用美国政治资本推动具体项目落地。”塔斯泰诺夫表示。

特朗普政府的政策取向与中亚机遇

随着唐纳德·特朗普重返白宫，外界普遍关注美国新一届政府将如何定位中亚政策。近期，哈萨克斯坦外长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与美国国务卿马尔科·鲁比奥举行会谈，双方确认愿在安全、技术与关键矿产资源等领域拓展合作。

ҚСЗИ首席分析师阿里·穆罕别特认为，美国对中亚的关注度不减反增：“特朗普政府虽以务实著称，但其对中亚的战略兴趣仍在上升。合作重点预计将集中在高技术、能源与交通基础设施等领域，这将为哈萨克斯坦的经济多元化提供新动力。”

美国投资助力经济多元化

据哈萨克斯坦国家银行数据，自1993年以来，美国对哈直接投资总额已超过610亿美元，其中多数流向油气产业。分析人士指出，尽管能源领域仍占主导，但未来高科技与物流合作项目的比重有望上升。

目前，美国两大能源公司雪佛龙（Chevron）与埃克森美孚（ExxonMobil）在哈萨克斯坦石油开采中的份额约为47%。然而，由于俄乌冲突影响，部分原油出口线路（如里海管道联盟路线）受阻。专家预计，此次华盛顿峰会可能讨论替代性能源运输通道。

ҚСЗИ欧洲与美洲研究部首席专家阿利谢尔·阿卜德列舍夫指出：“美国在推动数字化与交通走廊建设方面与哈萨克斯坦利益一致。哈萨克斯坦地理位置连接欧亚大陆，是区域关键的交通枢纽。”

他说，目前哈萨克斯坦正加快完善阿克套和库雷克港口，预计到2030年吞吐能力将增至1.3亿吨；中间走廊（跨里海国际运输通道）运输能力也将翻倍至1000万吨。

科技与创新合作潜力显现

目前，哈萨克斯坦有700多家美资企业活跃运营，涉及石油天然气、医药、能源、机械制造与信息技术等领域。专家认为，美国在数字经济、初创生态系统和农业数字化方面的经验值得借鉴。

“白宫不仅能带来资本，更能提供数字转型方案与创新生态支持。哈萨克斯坦可通过AI、金融科技等新兴领域的合作，推动科技创新与人才培养。”阿里·穆罕别特补充道。

截至2025年第一季度，哈萨克斯坦吸引的直接外国投资达66亿美元，同比增长6.2%，美国继续保持主要投资国地位。

峰会聚焦经济、能源与数字合作

分析人士预计，此次“C5+1”峰会的核心议题将包括经济合作、能源伙伴关系、数字发展及交通物流。

塔斯泰诺夫认为：“对哈萨克斯坦而言，此次会议有助于深化与美国的长期战略对话，特别是在绿色能源、关键矿产开采与再加工、基础设施和创新投资等方面将取得实质进展。”

另一位专家阿里·穆罕别特指出，人工智能与数字产业合作或成为此次峰会亮点。Alem.AI国际人工智能中心有望与苹果、谷歌等国际科技巨头展开联合项目，Astana Hub等数字生态平台也将迎来新的发展机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】