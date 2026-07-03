五官健康C909飞行医院中亚行在阿拉木图启动

作为中亚地区乃至哈萨克斯坦首个此类医疗合作项目，该计划旨在通过航空医疗平台，深入推动医学、科学及高等教育领域的国际交流与合作。

阿尔法拉比哈萨克国立大学管理层、中国驻阿拉木图总领馆代表、哈萨克斯坦相关职能部门负责人，以及医疗与科研领域的专家学者出席了启动仪式。

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活动期间，阿尔法拉比哈萨克国立大学与复旦大学附属眼耳鼻喉科医院签署了合作协议，双方将重点在医学教育、科学研究及专业人才培养方面深化合作。此外，各方还签署了中国与中亚国家在眼科医学领域的多边合作框架协议。

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—C909飞行医院任务的开启，将为哈中两国在医学、科学及高等教育领域的合作注入强劲动力。这不仅为双方的学术交流与科研协同创造了广阔空间，更为哈萨克斯坦引入前沿医疗技术提供了重要契机，-阿尔法拉比哈萨克国立大学校董巴赫特詹·沃玛若夫表示。

在活动现场，主办方展示了全球首个专用于眼科及耳鼻喉科医疗服务的“空中医院”——C909飞机。该机舱内配置了先进的手术室设施、远程医疗交互系统以及用于视力疾病诊断的AI智能辅助技术，能够支持从筛查、诊断到手术治疗及术后康复的全流程医疗服务。

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“空中健康丝绸之路”项目的顺利实施，被视为加强科学、高等教育与医疗卫生领域国际合作的重要里程碑。该倡议的推进，不仅有利于加速先进医疗技术的推广，促进跨国联合科研，更将有效提升中亚地区民众获取优质医疗服务的可及性与水平。