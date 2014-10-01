纳扎尔巴耶夫： «CaspiBitum» БК» 公司产品将在实施“光明大道”公路方案中发挥重要作用

哈通社阿斯塔纳10月1日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天在曼格斯套州视察工作期间，参观了«CaspiBitum» БК»有限责任公司沥青厂。

纳扎尔巴耶夫总统听取沥青厂情况汇报，并详细了解了工厂所生产的沥青在道路建设中的实际使用情况。

纳扎尔巴耶夫指出，在工厂建设中，来自中国的合作伙伴们给予了重要支持，相信在未来工作中哈方继续将与中方继续加深合作。

纳扎尔巴耶夫表示，正在建设中的穿越哈萨克斯坦连接中国与波斯湾国家的公路是现代化新丝绸之路。公路的建设必将为«CaspiBitum» БК»公司带来新的机遇。

总统强调指出，«CaspiBitum» БК»公司产品将在建设连接阿斯塔纳与国内外各大城市的"光明大道"公路方案中发挥重要作用。

据悉，«CaspiBitum» БК»公司沥青厂按照哈拉加姆巴斯油田100万吨的年产量设计建成，自年初至今工厂已生产12.5万吨沥青。工厂产品在铺设"西欧-中国西部"交通走廊和其他国内要道中重要的建设性作用。（编译：吴然 校对：吴然）