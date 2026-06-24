世界杯：C罗双响助葡萄牙大胜乌兹别克斯坦 英格兰战平加纳丢分

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯小组赛继续进行。葡萄牙队凭借克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的梅开二度，以5:0大胜乌兹别克斯坦队；英格兰队则被加纳队0:0逼平，遭遇本届赛事首次失分。与此同时，克罗地亚队1:0战胜巴拿马队，保住晋级希望。

K组比赛中，葡萄牙队在美国休斯敦举行的比赛中以5:0大胜乌兹别克斯坦队。

罗纳尔多分别在第6分钟和第39分钟破门，完成梅开二度。努诺·门德斯、拉斐尔·莱奥各入一球，乌兹别克斯坦队门将内马托夫还不慎打入乌龙球。

比赛中，乌兹别克斯坦队曾由阿齐兹洪·加尼耶夫攻入一球，但经VAR审核后因进攻犯规被判无效。两轮过后，葡萄牙队进一步巩固了出线形势，而乌兹别克斯坦队仍未取得积分。

L组方面，英格兰队与加纳队0:0握手言和。

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比赛中，英格兰队占据场上主动，并创造出多次得分机会，但始终未能攻破对手球门。继首轮4:2战胜克罗地亚后，英格兰队遭遇本届赛事首次失分。

两轮过后，英格兰队和加纳队同积4分，继续占据小组前两位。

同组另一场比赛中，克罗地亚队凭借安特·布季米尔的进球，以1:0战胜巴拿马队，取得本届世界杯首场胜利。

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目前，英格兰队和加纳队同积4分位居小组前两位，克罗地亚队积3分排名第三，仍保有晋级希望；两战皆负的巴拿马队则提前陷入被动局面。

小组赛最后一轮将于6月28日进行，英格兰队将迎战巴拿马队，加纳队则与克罗地亚队展开直接对话，争夺晋级淘汰赛资格。