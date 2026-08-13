托卡耶夫总统接见西哈州州长

会谈中，总统听取了关于该地区社会经济发展情况的报告。

据州长介绍，该地区生产总值在过去三年增长了13.6%，截至2026年1月1日达到5万亿坚戈。去年吸引的投资额达8745亿坚戈，比上年增长16.6%。

此外，州长向总统汇报了工作任务落实情况。卡拉恰甘纳克气田一座年处理能力50亿立方米天然气的工厂即将开工建设，该项目投资额为1.7万亿坚戈。此外，计划在年底前开工建设一座横跨乌拉尔河的大桥。

国家元首听取了关于该地区过去三年新建121项社会设施的报告，总投资额达1380亿坚戈。此外，1542公里道路已完成修缮。哈萨克斯坦-俄罗斯边境的“斯热姆”检查站正在进行翻新。明年，“塔斯哈拉”检查站也将启动类似项目。同时，四座新建和翻新的火车站也已投入使用。

去年，西哈州农业总产值达到3200亿坚戈。自“Auyl Amanaty”计划启动以来，已资助1414个项目，创造了约2000个新的就业岗位。

作为“从城市到乡村”区域项目的一部分，一千多人已迁往农村。所有218个家庭都获得了住房和社会支持措施。

托卡耶夫指示继续推进该地区的进一步发展，紧急推进市政基础设施现代化，并提高居民的生活质量。