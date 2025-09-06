哈萨克斯坦族际婚姻数量持续增长

哈萨克斯坦族际婚姻比例已连续第四年上升。哈萨克斯坦国家统计局的《哈萨克斯坦人口年鉴》数据证实了这一趋势。2024年，族际婚姻比例达到近20年来的最高水平之一，上一次类似数据出现在2007年。而在过去21年中，族际婚姻占比的最高峰为2005年，达18.8%。

从2004年到2020年，族际婚姻比例持续下降，降幅达4.5个百分点，最低时仅为14.2%，创下统计数据中的最低纪录。然而，自2021年起，这一趋势发生逆转，近四年族际婚姻比例上升了4个百分点，重回2000年代的水平。

对新婚夫妇民族构成的分析显示，哈萨克族作为最大的民族群体，族际婚姻的比例最低。2024年，仅6.9%的哈萨克族男性（8.58万中约5900人）选择与其他民族的女性结婚，而哈萨克族女性的这一比例更低，仅为5.7%（8.47万中约4800人）。

相比之下，俄罗斯族对族际婚姻的态度最为开放。2024年，30.7%的俄罗斯族新郎（1.86万中约5700人）和35.6%的俄罗斯族新娘（2万中约7100人）选择与其他民族结婚。

乌兹别克族中，族际婚姻的比例也较高，男性为15.7%（4900中约800人），女性为17.2%（5000中约900人）。

专家指出，这一统计数据不仅反映了文化偏好，也与人口结构密切相关。也就是说，某一民族群体规模越大，其成员更倾向于在本民族内选择配偶。

【编译：木合塔尔·木拉提】