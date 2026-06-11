托卡耶夫总统接见奇姆肯特市市长

会谈中，斯兹德阔夫向总统就奇姆肯特市社会经济发展情况进行了汇报。

据他介绍，去年该地区的国内生产总值达到5.7万亿坚戈，增长了11%，位居全国第二。

2025年，奇姆肯特市经济投资额达8595亿坚戈，其中72%为私人投资。整体增长率为7.5%。过去三年，工业领域启动了 50 个项目，总价值 1700 亿坚戈，创造了 3500 多个就业岗位。

活跃企业数量达到13.3万家，产值达4.7万亿坚戈，占地区国内生产总值的比重从41%上升至56%。

市长表示，今年前四个月主要社会经济指标保持了积极的增长势头。短期经济指标增长了10.4%。工业、建筑业、贸易和交通运输业均呈现增长态势。

国家元首听取了关于其先前指示进展情况的汇报。目前，一座拥有200张床位的现代化围产期中心正在建设中。此外，一座拥有150张床位的康复中心也计划于今年投入使用。

一座可容纳 35,000 名观众的现代化体育场正在建设中，该体育场将是一个专门用于残奥会、聋人奥运会和地掷球比赛的综合设施。

此外，会谈还特别关注在教育、医疗保健、住房和公共服务领域引入人工智能技术问题。

国家元首就进一步发展奇姆肯特市和提高居民生活质量提出了一系列具体指示。